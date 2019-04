Pablo Iglesias dice que si fuese presidente intentaría sacar a España de la OTAN

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto "abrir todas las puertas y ventanas" de la Constitución en una "asamblea constituyente" en la que se pueda "discutir de todo", no sólo de la cuestión territorial, también de democratizar la economía y defender la soberanía y los derechos sociales.

Iglesias, que ha acusado a los "antisistema con carné del PP y con carné del PSOE" de haber "destrozado buena parte de las conquistas sociales que se dieron en la transición", ha explicado que el proceso constituyente por el que aboga serviría para recuperar los valores de entonces. "Recuperemos todo lo bueno que algunos antisistema con chaqueta y corbata nos han robado", ha dicho el recién elegido secretario general de Podemos, en una entrevista concedida a una emisora nacional.

En la entrevista, Iglesias ha señalado que la educación concertada "puede ser extremadamente útil para iniciativas de innovación educativa" y que las "personas honradas que tienen dos, tres o cuatro viviendas tienen que estar tranquilas", si gobierna, ya que su propuesta de expropiación de casas se dirige a las entidades financieras.



Pablo Iglesias, ha afirmado que si fuese presidente del Gobierno intentaría sacar a España de la OTAN y romper el convenio de Defensa con Estados Unidos que permite la presencia de militares americanos en las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla).

Así lo ha afirmado en una entrevista en la que ha admitido, no obstante, que sacar a España de la organización atlántica "no es una cosa sencilla". Según ha dicho, le parecería bien un referéndum en el que España decidiera "soberanamente" no estar en la estructura militar aliada.

A su modo de ver, tras la caída del muro de Berlín la organización defensiva ha perdido sentido y, además, formar parte de ella tiene que ver con "lo que le está pasando a los agricultores españoles por el veto ruso". Iglesias aludía así al veto ruso a exportaciones agrícolas europeas por las sanciones de la UE a raíz del conflicto en Ucrania.

Eso sí, ha defendido que una decisión soberana para salir de la OTAN no dejaría a España aislada internacionalmente, sino que sería "hacer una política exterior propia" y no "subordinada" a otros intereses.

En cuanto al convenio de Defensa con Estados Unidos, ha asegurado que intentaría "por todos los medios" romperlo. "Yo soy patriota y no me gusta que haya militares de otros países en territorio español".



Elegido secretario general el pasado sábado con un apoyo del 88%, el líder de Podemos ha convocado la primera reunión de su ejecutiva, cuyos miembros tendrán todos cargos revocables. Además de comprometerse a expulsar del partido a cualquier miembro imputado por corrupción, ha advertido de que también penalizará la mentira: "Si se prueba que ha mentido y la mentira es grave, fuera".