Rodríguez Ibarra: "No espero nada de las primarias, este no es el partido al que yo me afilié""

El expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha entrado telefóncamente en el programa Espejo Público para dar su opinión después de que este martes Alfredo Pérez Rubalcaba anunciara que abandonará su escaño en septiembre, tras 21 años como diputado.

Rodríguez Ibarra ha declarado que comprende la decisión de Rubalcaba "entiendo que vuelva al sitio de donde salió, es una forma de demostrar que no todo el mundo usa la puerta giratoria, que no necesita la política para vivir". Ibarra que dejó la pollítica en 2007, después de 24 años al frente de la Junta Extremadura para volver a dar clases en la universidad, ha confesado además que tuvo que volver a estudiar para dar clases.

En cuanto a las Primarias del PSOE, Ibarra se ha mostrado descontento con los precandidatos para sustituir a Rubalcaba. "No espero nada de estas primarias, no estoy de acuerdo, este no es el partido al que yo me afilié, yo me afilié a un partido en el que los militantes decidiamos lo que queriamos hacer pero ahora cuatro candidatos dicen lo que les dana la gana, que no corresponde al Partido", ha apostillado el expresidente extremeño.

Ibarra ha señalado además que no ve claro el futuro del PSOE y ha señalado que Pedro Sanchez dijo algo distinto en Extramadura que en Cataluña, "Aquí nunca dijo que quería que Cataluña fuese una nación y que tuviera un trato fiscal privilegiado y diferente, si gana él vamos a tener una Cataluña nación".

El expresidente extremeño ha recalcado que en su opinión se ha llegado a este punto porque "se ha decidido que en lugar de tener un partido con un programa y una dirección, se va buscando una dirección que se convierta en un monarca absoluto y diga lo que le interesa a él".