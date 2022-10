Robles : "Estamos en una crisis constitucional, desde hace 4 años el PP ha decidido tomar al CGPJ como rehén"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado contundente en Espejo Público a la hora de valorar lo que ya han llamado la "dimisión en diferido" de Lesmes. "Yo la decisión del señor Lesmes la respeto, como no podía ser de otra manera, pero me parece que esa equidistancia que él puso de relieve poniendo en igualdad de condiciones al PP y al PSOE no es aceptable" reprocha Robles.

La ministra insiste en señalar sin ningún tapujo a quien considera responsable de "esta crisis constitucional que dura 4 años". "Es terrible lo que está viviendo este país desde el punto de vista constitucional desde hace 4 años y esto hay decirlo con toda contundencia y con el mayor dolor: desde hace 4 años el PP está boicoteando la renovación del CGPJ, han decidido tomar a la Justicia, a su órgano de gobierno como rehén y lo que es peor no solo es que lo hayan hecho sino que alardean de ello permanentemente", critica Robles.

La también magistrada rechaza el argumentario de los populares sobre la necesidad de cambiar el sistema e insiste en que "el problema no es que haya ánimo de desbloquear o no. La voluntad es clarísima. Es un incumplimiento de la constitución, es una falta de respeto a los jueces" y sentencia "las leyes no se negocian, la Constitución no se negocia. Se cumplen y una vez se hayan cumplido ya veremos".

Guerra Rusia y Ucrania

Preguntada por los últimos pasos de Vladimir Putin, Margaritas Robles prefiere optar por la prudencia ya que considera que "es imposible saber lo que puede hacer Putin. Es imposible saber lo que pasa por su cabeza".

Robles ha defendido que el "compromiso con Ucrania es total y absoluto" y confirma que se ha enviado armamento y también material humanitario, además actualmente 19 militares ucranianos están recibiendo formación en Zaragoza y a partir del 1 de noviembre se espera la llegada de más.

La ministra ha preferido "no entrar" en la polémica generada por el incremento en el Presupuesto de Defensa para 2023 con los socios de Gobierno de Unidas Podemos y ha defendido que "invertir en seguridad y defensa es invertir en paz y también en la creación de puestos de trabajo. Hay muchas zonas de España que precisamente viven de esta industria de defensa."