Rivera pide al PP que se sume a "la nueva etapa" que "no puede liderar Rajoy"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido su pacto con el PSOE y ha advertido "a quienes les dé pereza dialogar", quienes solo quieren "insultar" o a los que ven solo "en blanco y negro" que les esperan "tiempos muy oscuros".

En su intervención en el debate de investidura, Rivera ha asegurado que su partido ha venido al Congreso a "trabajar por los españoles" que son quienes les "pagan el sueldo" y ha pedido a otros partidos que "dejen de pelearse por las sillas" y empiecen a pensar en el país.

Así, ha defendido el pacto que ha suscrito con el PSOE y ha dicho que lo que hasta ayer eran manifiestos y pancartas en la calle, hoy son cambios en un documento de Gobierno.

Además, ha pedido al PP que se sume a "la nueva etapa" que "no puede liderar Rajoy" porque "no es creíble".

Medidas económicas

El político catalán ha expuesto que la Ley de Segunda Oportunidad debe exonerar de las deudas a los autónomos con la administración y ha defendido un plan en favor de este colectivo, que en muchos casos no llega a final de mes. Según él, estos trabajadores son el "motor de la economía", por lo que son necesarias medidas para ayudarles en sus cuotas a la Seguridad Social porque tienen "lo peor de los trabajadores y lo peor de los empresarios".

De este modo, Rivera ha defendido un modelo laboral que reactive las relaciones entre los trabajadores y los empresarios y que dé más derechos a los contratos temporales. "No nos podemos conformar con los datos que vemos", ha dicho, en relación con el desempleo, y ha abogado por un plan de emergencia social que favorezca a 7 millones de españoles que están en situación precaria.

Podemos y las confluencias

Rivera ha acusado a Pablo Iglesias, líder de Podemos, de no apoyar el pacto que han firmado PSOE y Ciudadanos porque "no puede cumplir" con las confluencias que están dentro de su grupo y que piden un referéndum que, ha advertido, no piensan permitir.

No obstante, Rivera ha señalado que en el debate territorial no vale el inmovilismo y ha insistido en que hay que reformar la Constitución, algo para lo que, ha recordado, seguirá pidiendo el apoyo del PP. Durante este punto del discurso en el que Rivera hablaba del debate soberanista, un diputado ha gritado en catalán "Viva Cataluña libre", a lo que el líder de Ciudadanos ha respondido "Viva Cataluña libre de corrupción".

Pinza Podemos-PP

Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha pedido al del PP, Mariano Rajoy, que abandone la "extraña pinza" que los populares están haciendo con Podemos y "deje trabajar" al PSOE y a Ciudadanos, porque de lo contrario estará votando con el partido de Pablo Iglesias y con los independentistas.

También ha señalado en cualquier caso que Rajoy no puede liderar esta nueva etapa porque no cree en las reformas necesarias para España y ha dicho que "no es tiempo de decir no al Rey, de pereza y de pasar palabra. Es tiempo de acción".

Reacción de Rajoy

En el mismo turno Mariano Rajoy le ha contestado al líder de Ciudadanos que "tiene que respetar que no quiera que Sánchez sea el presidente del Gobierno" porque "el PP no se ha presentado a las elecciones ni las ha ganado para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez".