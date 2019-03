Rivera rechaza el nombramiento de un "mediador" para dialogar con Cataluña y pide la comparecencia urgente de Sánchez

Ciudadanos va a pedir la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para que explique por qué va a crear "marcos paralelos" a la Constitución nombrando un "mediador" para dialogar con Cataluña, ha anunciado el líder del partido, Albert Rivera.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la Cámara después de que el Gobierno haya anunciado que va a nombrar un coordinador o un relator para dialogar con los demás partidos sobre Cataluña.

Ciudadanos no puede registrar por sí sólo una petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno porque no tiene los 70 escaños que se requieren para hacerlo y tampoco la firma de otro grupo, por lo que Rivera ha dado por hecho que se sumarán a la petición de comparecencia de Sánchez que también registrará esta mañana el PP.

Rivera ha recalcado que en ningún caso van a aceptar que los que han dado un golpe de Estado en Cataluña "impongan sus condiciones" y ha acusado a Sánchez de "vender la soberanía nacional" a cambio de seguir en la Moncloa "un cuartito de hora más". Quiere "hacer tragar a todos la mentira separatista para que lo apoyen un poquito más", ha criticado Rivera, que no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones que el presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho al no descartar ninguna acción contra Sánchez por su "alta traición a España", ni siquiera la moción de censura. "No tengo nada que decir, elecciones ya, no perdamos tiempo", ha sido su respuesta.

Sobre las voces críticas socialistas contra la figura del relator, como Emiliano García Page o Soraya Rodríguez, Rivera tiene claro que el "sanchismo" se ha apoderado de la ejecutiva y del poder y tiene "perplejos" a muchos socialistas. Pero, se ha preguntado si mas allá de esas declaraciones, el PSOE va a cambiar de rumbo y va a decir "basta ya" a Sánchez.

Rivera ha defendido que son el Congreso y el Senado los únicos espacios en los que plantear este tipo de debates, pero no en "mesas paralelas", al tiempo que ha adelantado que pondrá "todos los impedimentos" que estén en su mano para obstaculizar esa negociación paralela.

Ha acusado al jefe del Ejecutivo de haberse "tragado entero el argumentario de los separatistas, y se ha referido, en concreto, a los 21 puntos que el presidente del Govern, Quim Torra, entregó a Sánchez en la reunión que celebraron en Barcelona el pasado diciembre y cuyo contenido se conoció este lunes. Rivera los ha tildado de "basura" y ha recalcado que si a él se le hiciera entrega de un documento similar, "aplicaría inmediatamente el 155".