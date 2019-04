Rivera sobre Rajoy: "Ya que le ha dicho 'no' al Rey espero que no le diga 'no' a España"

El líder de C's, Albert Rivera, ha expresado este sábado su deseo de que el PP y el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, apoyen el acuerdo entre PSOE y C's, y ha aseverado: "Ya que le ha dicho 'no' al Rey espero que no le diga 'no' a España".

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, ha pedido que "si el PP no quiere sumarse a un gran acuerdo constitucionalista", por lo menos que no haga lo mismo que Podemos y los partidos independentistas y bloquee la legislatura.

Rivera ha exigido a Rajoy que "piense más en el país que en su candidatura" en unas hipotéticas elecciones, y ha asegurado que C's seguirá con la mano tendida aunque Rajoy no la coja, aunque le diga 'no' al Rey, o aunque le diga 'no' a C's.

El líder de C's ha defendido que su partido está siendo coherente con lo que propuso en su programa: "Somos el único partido que está intentando sacar a España del atolladero en que nos encontramos". A su juicio, los españoles han votado cambio y han votado diálogo, por lo que ve lógico que el partido de derecha, el de centro y el de izquierda pacten, por lo que ha pedido al PP que piense en los españoles y en España "más que en el rifirrafe con el PSOE".

Sin embargo, ve normal que su partido mire más hacia el PP que hacia Podemos puesto que "el PP tiene mayoría en el Senado --imprescindible para la reforma constitucional--, Podemos no", y ha añadido que el PP comparte la idea de que hay que cumplir con Europa y participan en el pacto contra el terrorismo. "Si no hay investidura, no hay reformas, regeneración de la democracia y progreso", ha dicho Rivera, lo que cree que supondría un bloqueo de la política en España, por lo que ha mandado un mensaje a Rajoy y le ha dicho que hay que bajar a la arena y buscar acuerdos.

Sobre la consulta interna que este sábado celebra el PSOE para aprobar el acuerdo con ellos, Rivera se ha limitado a comentar que no harán "injerencia en los demás partidos y sus procesos internos", y ha dicho que espera que en el debate de investidura se hagan posible los cambios que, a su juicio, necesita España.

En referencia a las declaraciones de la líder del PSC en el Congreso, Carme Chacón, ha precisado que lo que defendió Chacón fue un "referéndum constitucionalista" y no un referéndum independentista, y ha reiterado que la reforma que plantean es constitucional y no para romper la Constitución.