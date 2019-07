Rivera ha insistido en que los que tienen que cambiar el voto son los diputados de Vox y decidir "si van a pasar del no a la abstención o al sí", porque el partido naranja no se ha movido de su posición. Si Vox no rectifica, han señalado las mismas fuentes, se tendrán que repetir las elecciones porque en los planes de Ciudadanos no está negociar ahora con el PSOE ni en Madrid ni en Murcia.