Rivera: "El populismo y el separatismo no van a llegar al gobierno mientras Ciudadanos esté"

Reducción de gastos de campaña

Albert Rivera ha defendido su propuesta de buzoneo común de papeletas, como se hace en Francia, aunque el PP y PSOE no estén de acuerdo. Según sus cálculos, el gasto en este punto pasaría de 30 millones de euros a 5 millones.

Además, ha propuesto que el gasto electoral debería tener un máximo de seis millones de euros, y no de tres millones como sugiere Podemos, para que sea más sencillo llegar a un acuerdo. Así, en total, se ahorrarían entre 40 y 45 millones de euros.

"Hay que hacer las cosas más razonables" y enseñar a la gente que tiene que "escoger su papeleta libremente", ha zanjado.

Relación Ciudadanos-PP

El presidente de Ciudadanos ha señalado que un pacto con el PP no pasaría por la renuncia de Rajoy, sino por mucho más: "por la regeneración política", así que "no es una cuestión de cabezas". Además, ha negado que llegar a un acuerdo con otro partido sea "echarse a sus brazos" porque la "política pasa por hablar con los que pueden darte un Gobierno".

Por eso, ha reiterado que Ciudadanos no es "quién para hacerle las primarias al PP", pero ellos tampoco lo son para contar con los votos de su partido.

"El 27-J tendrá que haber cesiones", ha explicado, y ha matizado que no quiere que "el futuro de España esté en manos de gente que nos chantajea por casos de hace 20 años". No obstante, ha señalado que "tarde o temprano" el PP se regenerará porque hay gente muy válida en el partido.

Extremos vs. acuerdos

En opinión de Rivera, España puede volver "a la España extremista de los garrotazos" o seguir en la de los acuerdos, opción por la que él opta. Por ello, ha explicado que "el peligro de España está en que el populismo aproveche las carencias y se ponga las botas", y entiende que el antídoto a Podemos "es un gobierno ambicioso, reformista y limpio".

"El de la cal viva los días pares insulta a los votantes socialistas" y los impares buscan un acuerdo con ellos, ha criticado el político de Ciudadanos sobre la actitud de Pablo Iglesias. Además, no le parece bien que el objetivo de Podemos sea el 'sorpasso' a otros partidos y cree que ese partido no puede hablar de nueva política porque "no hay nada más viejo que el comunismo".

Crítica a las nuevas elecciones

Rivera ha puntualizado que estas elecciones tienen lugar por cultpa del bloqueo de Rajoy y de Iglesias, a pesar de que había "muchas medidas que estaban en el 15-M que estaban en el acuerdo" de PSOE y Ciudadanos. "Podemos no ha conseguido nada", excepto demostrar que "no tiene capacidad de llegar a acuerdos", ha criticado, y ha afirmado que va a "sacar pecho de los acuerdos que den estabilidad política a España", ha afirmado.

Acuerdos postelecciones

Para él es un error "criminalizar el diálogo", por lo que ha reiterado que van a seguir en la misma sena "y el debate de ministros y de sillas vendrá después". Considera, así, que "si no hay acuerdo de gobierno, aquí no gobierna nadie".

Además, defiende que el acuerdo con PSOE es resultado del 'no' de Rajoy al Rey, y Ciudadanos tenía la obligación de impedir un gobierno de Podemos. Por ello, considera que los que dicen que votar a su partido es votar socialista "tienen un mensaje contradictorio".

También ha asegurado que "el populismo y el separatismo mientras Ciudadanos esté no van a llegar al Gobierno" porque tienen "el plan de cargarse España y de cargarse el orden constitucional", comparando este modelo con Venezuela y Grecia. "Me parece fundamental que los que quieren cargarse el país no lleguen al gobierno", ha subrayado.

Corrupción

El presidente de Ciudadanos ha señalado que en el PSOE no hay la misma situación de corrupción que el PP, que está sometido a una "chantaje cada vez que alguien dice que va a tirar de la manta", lo que afecta al Gobierno de España.

Cuentas del partido

Rvera ha defendido que está vigilando las cuentas porque les obliga la ley y para que no les pase "como en Valencia". El político quiere "tener instrumentos para tomar decisiones" por si ocurriera un caso de corrupción, según ha indicado.