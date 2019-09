España se encamina a unas nuevas elecciones, que previsiblemente se celebrarán el próximo 10 de noviembre.

El Rey Felipe Vl ha concluido la ronda de consultas con los principales grupos políticos, pero no ha propuesto a ningún candidato para la investidura. El monarca ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "que no formula una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno", según dice el texto, que no habla expresamente de convocar elecciones pero sí remite al artículo 99 de la Constitución.

El artículo 99.5 señala que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso".

Ese plazo de dos meses se cumple el lunes 23 de septiembre, después de que el pasado mes de julio el candidato socialista, Pedro Sánchez, no lograse el respaldo del Congreso para ser presidente del Gobierno.

Esta es la segunda vez en democracia que se aplica el artículo 99.5 de la Carta Magna y, de hecho, el comunicado de la Casa del Rey es muy similar al que difundió el 26 de abril de 2016. En aquella ocasión, la falta de acuerdos tras el resultado de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 no permitió investir presidente y los españoles volvieron a las urnas el 26 de junio de 2016.