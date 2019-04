Revilla, sobre las primarias en los partidos: "Los que tienen que dar la cara ante los ciudadanos pidiendo democracia tienen que practicarla en sus propias organizaciones"

Miguel Ángel Revilla se ha mostrado preocupado sobre cómo el caso de Nadia puede afectar negativamente a otras personas enfermas que necesiten ayudas: "Me preocupa que un caso aislado pueda tumbar la solidaridad de los españoles". No obstante, no ha dudado en señalar que España es "el país más solidario" que conoce y que "hay que seguir colaborando porque a veces lo público no llega" porque "hay cientos de padres heroicos".

Asimismo, en una entrevista en Espejo Público, ha criticado que la madre de la pequeña esté exenta de culpa porque las madres son las que "saben", por lo que, en su opinión, tiene que haber una "complicidad", aunque el cerebro fuera el marido.

El presidente de Cantabria también considera que 'los poderes públicos' deben investigar los antecedentes de las personas que piden dinero y hacer un seguimiento de estos casos para demostrar "si se trata o no de un caso real o de un montaje". Así, lo ha comparado con la estafa de Forum Filatélico y de las preferentes.

Por otro lado, a Revilla le parece "muy mal" que los partidos no practiquen democracia interna y que "se blinden y no se abran a la militancia" porque son los que luego piden el voto en las elecciones. "Los que tienen que dar la cara ante los ciudadanos pidiendo democracia tienen que practicarla en sus propias organizaciones", ha subrayado.

En cuanto a su estancia con José Mujica, la ha tildado de "terapia" y de "lo mejor" que le ha pasado. Lo que más admira de él es que después de su cautiverio no se haya convertido en una persona rencorosa y cómo soportó "15 años en una celda de tres metros" manteniendo "su bondad".