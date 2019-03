La reforma del concordato desata cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP

El último congreso del PSOE ha finalizado con la propuesta de revisar las relaciones con la Iglesia católica, así como modificar el concordato con la Santa Sede. Los socialistas dicen que el gobierno del PP quiere volver al concilio de Trento. Los populares han respondido que revisando ese concordato no se crea empleo.

Eduardo Madina, portavoz del PSOE, ha explicado que "en tan solo dos semanas hemos visto una vuelta al concilio de Trento, donde toda una contrarreforma en términos sociales ha sido planteada por los distintos ministros de este gobierno que han interpretado las claves de la ideología del Partido Popular".

Alfonso Alonso, portavoz del PP, argumentó que "la reforma del concordato no crea empleo, pero puede sumar conflictos. Además ese ataque no resulta muy justo si se considera que Caritas atendió están a un millón de personas en España que no tienen empleo ni recursos".