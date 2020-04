Las recomendaciones sanitarias al Gobierno para la desescalada de coronavirus

Más información Así es la regla de los cuatro unos para que los niños puedan salir a la calle durante el coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han entregado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el informe de 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición’.

El documento que han entregado al presidente del Ejecutivo, incluye unas "recomendaciones genéricas" para iniciar todo el proceso de transición. Fernando Simón pidió a las comunidades que refuercen su capacidad de detectar nuevos casos de Covid-19 para aislarlos y poner en cuarentena a sus contactos, de cara a la nueva fase de desescalada.

Sobre esta "nueva normalidad", ha destacado que la fase de transición "tiene que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus". "No será una normalidad como la conocíamos hace un año, sino una nueva normalidad en la que garanticemos que en los próximos meses los riesgos los podremos, si no controlar del todo, sí reducir los suficiente para que no afecten de forma tan negativa como hasta ahora", ha dicho.

Simón ha subrayado que en esta nueva fase serán más interesantes nuevos indicadores, dado que espera que el de nuevos contagios se reduzca a “un número realmente bajo” en los próximos días. Además, llamó la atención sobre la necesidad de reforzar ciertas capacidades del sistema sanitario en todas las comunidades, tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria.