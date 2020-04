La recomendación de un Guardia Civil para evitar contagios de coronavirus: "Que vayan a comprar vuestras mujeres"

El polémico cartel lo pegó el sargento en el tablón de las dependencias del puesto de Robledo, en Madrid. Al parecer, su intención era coordinar las actuaciones de los agentes del cuartel durante este período de estado de alarma por pandemia de coronavirus.

Pero además de las recomendaciones oficiales, el sargento jefe del cuartel, añadía algunas recomendaciones de cosecha propia y alusivas al entorno privado de los agentes.

Algunos puntos se inmiscuían en comportamientos privados de los agentes e incluso de sus familias, como la recomendación de que las mujeres de los agentes fueran a la compra y no ellos, supuestamente para evitar situaciones de riesgo frente al coronavirus, de los agentes.

Fuera de servicio, ordenaba el responsable del puesto, "no se debe salir más que para lo meramente imprescindible, como cualquier ciudadano". "Y en el caso de que la salida la pueda hacer nuestra mujer, lo deben hacer ellas para evitar el contagio, ya que un contagiado puede ser fatal para el resto", según expuso el mando en el cartel del tablón del Cuartel. Por cierto un puesto en el que todos son hombres.

Respuesta de la Guardia Civil a Antena 3 Noticias

En opinión de la Guardia Civil, sobre las"no hay ni va a haber. Se entiende, en todo caso, comopor parte del mando cuyo único objetivo era un intento de preservar la salud de los guardias para poder garantizar un servicio esencial para los vecinos en una zona rural".

La Guardia Civil afirma que es un mando "muy normal"

En cuanto al punto concreto que indica que son las mujeres las que deben ir a la compra, la Guardia Civil ha matizado a Antena 3 Noticias que "quizá no fue una frase muy afortunada, pero era una recomendación, nunca una obligación".

Fuentes de la Guardia Civil explican que en esa comandancia hay solo agentes hombres, algo a lo que no dan relevancia alguna. Las plazas se cubren con las solicitudes que se hacen y, si esa plaza no la ha pedido ninguna mujer, lo consideran una simple casualidad. La Guardia Civil considera que "no se trata, ni mucho menos, de un mando polémico, sino muy normal".

Firma al pie para darse por enterados

"Para comprobar el cumplimiento de esta orden y como medida excepcional debido a la situación actual, se debe avisar al comandante de puesto cada vez que se vaya a salir del domicilio, especificando el motivo y el tiempo que se abandone el mismo", indicaba el mando en la nota.

Además, el sargento pedía, al pié del escrito, que todos los agentes se dieran "por enterados" haciendo constar su firma al pie del documento, algo que se puede ver en el documento al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.