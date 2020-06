Las reacciones de los políticos tras la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del PP

La portavoz adjunta de Junts per Catalunya Gemma Geis ha considerado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se va de la primera línea política "de la peor manera" y tras haber hecho "daño" a Cataluña, y le ha despedido con un "que vaya bien".

En una rueda de prensa en el Parlament, Geis ha valorado así la marcha del líder del PP, Mariano Rajoy, que ha anunciado que dejará la presidencia de la formación y que su relevo se decidirá en un congreso extraordinario.

"Que vaya bien", ha despedido Geis a Rajoy, tras admitir que no se había imaginado que llegaría a valorar la marcha del que ha sido presidente del Gobierno durante el proceso soberanista, un mandato en el que, a su juicio, ha hecho "daño" a Cataluña.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visto "lógico" el paso dado por Mariano Rajoy y le ha deseado "lo mejor en esta nueva etapa de su vida". "Es lógico que una persona en su vida profesional decida poner fin a una época de su vida política y me parece muy bien", ha declarado Carmena a su llegada al acto de reconocimiento al Samur Social.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, señalaba que Rajoy no se ha ido, sino que "le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción de censura contra la corrupción". Pero además de estas palabras, Iglesias ha querido subrayar su valía en lo laboral. "Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto", aseguraba.

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, señalaba que "M. Rajoy debería haber dimitido hace mucho tiempo y haber asumido sus responsabilidades políticas por la corrupción, el autoritarismo y los recortes" y considera que lo que hace ahora "es constatar que se le ha echado con movilizaciones, sentencias judiciales y escaños en contra".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado a Rajoy que no se haya ido hasta este martes, en lugar de hacerlo la semana pasada como le pidió su partido, y posibilitar así un gobierno "débil" del PSOE, "hipotecado" con populistas, nacionalistas y separatistas. El portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, también ha valorado la decisión de Rajoy de convocar un congreso extraordinario del PP para ser sustituido como líder, y ha lamentado que no dimitiera en los pasados días: "Ojalá esta decisión la hubiera tomado mucho antes"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, iba más allá y se refería al próximo líder del PP: "Otro gallego en el horizonte está llegando", aseguraba a través de Twitter posiblemente en referencia al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Desde las filas de su partido, Fernando Martínez Maíllo subrayaba que Rajoy se ha ido "con elegancia y señorío" y poniendo los intereses del PP y de España por delante. También el portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, valoraba la trayectoria del expresidente del Gobierno y le daba las gracias.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dedicado una cariñosa despedida al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la que ha valorado su "impecable" talante y le ha deseado "lo mejor en su nueva vida". "Más allá de la política y sus vaivenes, de nuestros acuerdos y discrepancias, valoro en él a la persona y su talante, que conmigo ha sido siempre impecable", ha indicado Ortuzar en un comentario en las redes sociales.