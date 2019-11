Ciudadanos se hunde en las elecciones generales 2019

Noche catastrófica para Albert Rivera y Ciudadanos que habría perdido 47 diputados y pasaría de 57 a sólo 10. Ciudadanos vivió su momento de gloria en las pasadas elecciones generales del 28 de abril pero la postura de Albert Rivera frenó en seco su ascenso.

El 'número dos' de Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, se ha quedado sin escaño en la circunscripción por la que encabezaba la candidatura, Almería. Con el 73% del voto general escrutado. Con ese porcentaje de voto escrutado, los seis escaños de esa provincia en el Congreso de los Diputados se repartirían 2 al PSOE, 2 al PP y otros 2 a Vox, dejando fuera a Ciudadanos, que con sus algo más de 18.000 votos sería superado también en votos, aunque también sin escaños, por Unidas Podemos.

Además el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, también ha perdido su escaño en la Cámara Baja en Toledo, la circunscripción por la que encabezaba la candidatura, siendo uno de los principales damnificados del descalabro del partido, que pasaría de 57 a 10 escaños.

Girauta ya concurrió por Toledo en las elecciones de abril, cuando su compañera Inés Arrimadas saltó a la política nacional y le relevó como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Barcelona. En las elecciones de este domingo Ciudadanos apenas supera los 21.000 votos en la provincia de Toledo y se queda como quinta fuerza. Excluida del reparto de escaños, que se reparten entre el PSOE, PP y Vox que han logrado dos cada uno.

El camino hacia las elecciones

El líder de Ciudadanos no aceptó hablar con el presidente del Gobierno en funciones y mantuvo durante toda la legislatura la premisa del 'no es no' frente a Pedro Sánchez. Hubo críticas dentro del propio partido que terminaron con la marcha de alguno de sus líderes.

En el resultado de Ciudadanos ha podido pesar la negativa a abstenerse o apoyar al PSOE, el cambio de posición sobre temas como la exhumación de Franco o su giro a la derecha.

Por ello Ciudadanos centró la campaña electoral en tratar de retener a sus votantes que, según las encuestas, volaban hacia formaciones como Vox y el PP.