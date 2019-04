Ramón Espinar se defiende por el uso de la 'black': "Yo no soy un chorizo"

El exconsejero de Caja Madrid Ramón Espinar padre del senador de Podemos Ramón Espinar ha declarado este miércoles que el expresidente de la entidad entre 1996 y 2010 , le dijo que se le otorgaba una tarjeta 'black' "por la especial dedicación" a la entidad y se ha defendido afirmado que él no es un "chorizo".

Espinar, que cargó 178.399 euros con su tarjeta opaca durante el tiempo que se benefició de la misma, ha respondido al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que Blesa le dijo que podía utilizar el pin de la visa para extracciones en efectivo aunque, en sintonía con lo expuesto por anteriores acusados ante el tribunal, ha aclarado que nunca tuvo acceso a los extractos de las compras.

"Yo llevaba una contabilidad doméstica", ha dicho Espinar, que se enfrenta a una petición del Ministerio Público de cuatro años de cárcel y multa de 81.000 euros por delito de apropiación indebida.

Sobre sus cargos ha dicho que "no tiene memoria de elefante" y por ello ha aclarado que para responsabilizarse de los gastos que se le atribuyen tendría que reconocer su firma, ahora bien, sería "necio" decir que nunca hizo uso de la tarjeta, "porque no es así".

"No creo que la hoja esta sea un trabajo meritorio ni realizado con la perspectiva profesional suficiente"; ha dicho por su parte en relación a la hoja Excel presentada por Bankia que ejerce la acusación particular y que incluye el desglose del total de los 12,5 millones de euros que los exaltos cargos y directivos cargaron a sus 'black' entre los años 2003 y 2012.

Así ha asegurado que el documento, "que tanta zozobra está generando" contiene errores "de bulto" y por tanto lo considera "bastante poco creíble, documentado y fundamentado".

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid José María de la Riva, ha expuesto ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que no solo no puede admitir el desglose de gastos de los beneficiarios de las 'black' sino que se trata de documento "que no tiene nada que ver con la práctica bancaria".

Al respecto ha aludido a los gastos efectuados con su tarjeta, según el documento entregado por Bankia, y los ha rechazado con cierta ironía argumentando que no tiene por costumbre ir con dos coches a la vez a un mismo aparcamiento o suscribirse a un mismo periódico tres veces en un año.

"Si a eso le añadimos comer en San Sebastián y poner gasolina en Alcobendas, en un periodo de 5 minutos de diferencia, es difícilmente creíble", ha asegurado para terminar agregando que siempre ha hecho uso de la visa "de buena fe".