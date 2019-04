Rajoy y Javier Fernández en contacto a la espera de la decisión socialista

El presidente de la gestora socialista lo confirma. Javier Fernández dice que anoche habló con el presidente del gobierno en funciones. Él fue quien llamó a Rajoy porque quería que quedaran claras las posiciones de cada partido. Rajoy le aseguró que no pondrá condiciones. Y él le dijo que el PSOE debatirá la abstención pero "en ningún caso se plantea darle la gobernabilidad".

Volverán a hablar pero será después de que los socialistas aclaren cuál es su postura final, la que tomarán en el comité federal, para el que por cierto todavía no hay fecha, dice Fernández: “No, no la tengo". Aunque dada la complicada agenda institucional y de partido, podría ser el domingo día 23, para, al menos, tener la última semana del mes disponible para el nuevo debate de investidura.

Probablemente apurarán los plazos porque el PSOE todavía no ha llegado a una posición común. La mayoría coinciden en que ahora es momento de trabajar y dejar actuar a la gestora, como dice la presidenta andaluza, Susana Díaz: “Hay que arrimar el hombro”.

En cambio, otros, como Susana Sumelzo aseguran que votarán no a una investidura de Rajoy, aunque el comité federal ordene lo contrario. Lo mismo mantienen los socialistas catalanes. Su primer secretario, Miquel Iceta, confirma el no. El PSC sería ahora el principal obstáculo. De hecho, en Ferraz ya no esconden que uno de los motivos por los que derribaron a Pedro Sánchez es porque él junto con Iceta, estaban acordando formar un gobierno alternativo con los independentistas. Iceta lo niega. Pero es significativo lo que dice de Pedro Sánchez el portavoz de la antigua Convergencia, Françesc Homs: “El único pecado de Pedro Sánchez ha sido querer dialogar, y se lo han cargado”.

La semana que viene está previsto que el presidente de la gestora reúna a los barones para discutir si finalmente se abstendrán o no en una investidura de Rajoy.