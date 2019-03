Rajoy no tiene "ni la más mínima duda" de que PSOE y Podemos pactarán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene "ni la más mínima duda" de que el PSOE y Podemos pactarán si logran mayoría suficiente en las próximas elecciones generales. En un encuentro con los medios de comunicación, tras visitar unas obras del AVE entre Madrid-Galicia en la localidad de Celanova, ha precisado que estos partidos junto con otras formaciones así lo hicieron tras las elecciones autonómicas y municipales a pesar de que en la mayoría de los territorios la fuerza más votada fue el PP. Por eso, ha añadido, la duda es si a partir de otoño va a seguir gobernando "la moderación u otros".

Para el jefe del Ejecutivo, los socialistas han perdido la "centralidad" política. En este sentido, recuerda que PSOE y Podemos ya han dado "buena prueba" de sus intenciones de pactar porque "ya lo han hecho" en muchos ayuntamientos y citó, entre otros, los de Madrid, Valencia o Cádiz. En su opinión, el debate que se presenta en España es "si vamos a mantener la recuperación que aún es fagil y hay que andar con cuidado o van a gobernar otros" con los que no se sabe qué va a ocurrir.

Por otra parte, Rajoy ha vuelto a afirmar que este final de la legislatura "no es el momento adecuado" para abordar una reforma de la Constitución y ha añadido que además las posibilidades de que haya un acuerdo mayoritario actualmente no existen. Rajoy ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por esa reforma y por las palabras del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, quien dijo que no es necesario cambiar el título octavo de la Carta Magna para solventar el tema soberanista y apostó por "una disposición adicional" que "reconozca la especificidad de la identidad de Cataluña".

El presidente del Gobierno ha dicho que la reforma de la Constitución es un asunto "difícil y delicado" en el que se necesita saber "qué se quiere hacer, sentarse para tener el máximo consenso posible y buscar el momento". "Ahora no es el momento, estamos al final de la legislatura. Las posibilidades de que haya un acuerdo mayoritario hoy no están ahí", ha explicado Rajoy. Ha apuntado que desde la propia Generalitat de Cataluña se plantea "la liquidación de principios básicos como la unidad de España y la soberanía nacional" y ha añadido que el Gobierno no se moverá de los principios básicos del constitucionalismo.