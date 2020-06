Rajoy defiende que se "se camina en la buena dirección" para lograr "la mayor igualdad posible" en temas de brecha salarial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en el Congreso que se "se camina en la buena dirección" para lograr "la mayor igualdad que sea posible" en temas de brecha de género en el mercado laboral. Ante las críticas de la diputada del PSOE, Margarita Robles, que ha acusado a Rajoy de "no estar haciendo nada por luchar en favor de la igualdad" salarial, el presidente del Gobierno ha defendido que se han tomado medidas y que se seguirán tomando para reducir la brecha salarial y todas las de género.

La primera es la brecha laboral "porque marca la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo", ha subrayado Rajoy que ha apuntado que ya se han recuperado los niveles de mujeres ocupadas de antes de la crisis. Asimismo, ha señalado las medidas para reducir la brecha en emprendimiento, en pensiones y la "lucha" contra la discriminación salarial "que está prohibida por ley".

Rajoy también ha enumerado algunos datos sobre la brecha salarial y que según Eurostat está en España en el 14,9 %, por debajo de la media europea del 16,3 % y de otros países miembros como Alemania (22 %), Portugal (17,8 %) y Francia (15,8 %). No obstante, esta estadística que se elabora con datos de empresas de más de 10 trabajadores, sitúa la brecha salarial de España aún por encima de otros del entorno como Italia (5,5 %) o Bélgica (6,5 %). "Vamos a seguir trabajando con intensidad y espero que con su apoyo para conseguir la igualdad total", ha concluido Rajoy.

Robles, que ha acusado al presidente del Gobierno de presentar datos maquillados, ha insistido en que al presidente "no le preocupa el tema de las desigualdades". "Su lema es no nos metamos en eso", ha criticado Robles que ha añadido que, según el Instituto Nacional de Estadística, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres es del 23 %. Y ante la inacción del Gobierno, Robles ha pedido a Rajoy que al menos dejen al PSOE hacer propuestas, proposiciones de ley para regular la igualdad salarial y laboral. "No nos vete esas leyes (...) no podemos consentir esa situación", ha añadido.

En su respuesta, Rajoy ha urgido a Robles a concretar esas propuestas y la ha acusado de "no decir nada" y de venir sólo a criticar. "Creo que vamos caminando en la buena dirección para llegar al objetivo de la mayor igualdad que sea posible", ha concluido Rajoy.