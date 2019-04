Rajoy: "El pacto PSOE-C's no es de investidura ni de Gobierno, no sirve para nada"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que le "sorprende el entusiasmo de Ciudadanos por apuntalar al PSOE" y ha afirmado que su acuerdo "no es un pacto de investidura, ni un pacto de Gobierno". El también líder del PP, entrevistado desde el Palacio de la Moncloa en el programa Espejo Público, ha valorado que los cinco puntos de la reforma exprés de la Constitución descrita por Albert Rivera "no son los problemas de los españoles" y ha recordado que, para su aprobación, será necesario el apoyo de los 'populares': "Aquí todo el mundo promete sabiendo que no pueden cumplirlo de ninguna manera", ha apostillado.

"No es un pacto de investidura, porque no tiene los votos suficientes, y no es un pacto de Gobierno, porque no se sabe en qué va a consistir", ha dicho Rajoy sobre el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. "Otros procuramos respetar a nuestros votantes", ha dicho en referencia a la formación naranja, de la que que cree que ya ha tomado partido al recordar que "nombraron presidente del Parlamento a Patxi López y ahora van a apoyar a Pedro Sánchez".

Sobre la reforma exprés de la Constitución, ha criticado que "los problemas de España" no son las ILG ni los aforamientos y ha criticado "que no se hable de empleo" o "de la competitividad de la economía española". "De todo se puede hablar pero no son los problemas de los españoles", ha dicho sobre la propuesta de Ciudadanos. En particular, se ha mostrado contrario a la supresión de la Diputaciones Provinciales "porque supone dejar en situación complicada a los pequeños pueblos, porque son las instituciones más saneadas de España y porque se pretende sustituir por comarcas, más caras", y ha recordado que tradicionalmente ésta "ha sido una reivindicación de los nacionalistas".

En el caso de que Sánchez fracase, Rajoy ha asegurado que va a "intentar" el acuerdo que planteó tras las elecciones para conseguir un Gobierno de coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. "Y si el PSOE no quiere, iremos a elecciones", ha dicho, agregando que tendrá que explicar por qué "por su culpa" se va a unos nuevos comicios. De hecho, ha recordado el "pronóstico" que le hizo al primer ministro británico, David Cameron, de que "lo más probable" es una cita con las urnas en junio.