Rajoy no se plantea escenificar con PSOE y C's el 'no' al referéndum catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no se plantea hacer una mesa de partidos para escenificar la unidad contra el desafío independentista en Cataluña y ha recalcado que lo importante es que PP, PSOE y Ciudadanos estén de acuerdo en el "fondo del asunto" y en la defensa de principios "tan elementales" como la unidad de España y la soberanía nacional.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, António Costa, en Vila Real (Portugal) tras la XXIX cumbre luso-española, al ser preguntado si tiene previsto hacer una ronda de consultas o formar una mesa de partidos constitucionalistas para hacer frente al proceso soberanista catalán.

Desde el PSOE se ha emplazado al Gobierno a hacer una reunión con el resto de fuerzas políticas porque "la unión hace la fuerza", mientras que Ciudadanos ha señalado que los políticos tienen que ofrecer a los catalanes una "alternativa sensata, moderada y que sume fuerzas", en palabras de Albert Rivera.

"No me lo he planteado, francamente"

Rajoy cree que hacer o no una mesa de partidos es una cuestión "procesal" y ha señalado que "lo importante" es estar de acuerdo en el "fondo del asunto", "seguir hablando" y ponerse de "acuerdo", de forma que ante los pasos que se vayan dando haya "un acuerdo general".

"Hacer una mesa, no me lo he planteado francamente. Lo importante es que haya diálogo, haya coincidencia y que todos tengamos claro que vamos a defender principios tan elementales como la soberanía nacional y la unidad de nuestro país", ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

Llamada de Sánchez a Rajoy

Al ser preguntado si ha quedado tranquilo tras la llamada del líder socialista, Pedro Sánchez, para trasladarle su apoyo ante el desafío del Gobierno de Carles Puigdemont, Rajoy ha señalado que se trata de la "ratificación" de algo que ya esperaban, si bien ha dicho que es "una circunstancia muy positiva que se haya producido".

De hecho, ha indicado que un día después de que Sánchez fuera elegido nuevo secretario general del PSOE, ya dijo en una comparecencia en la sede del PP que no tenía "la menor duda" de que esa formación iba a estar "donde siempre ha estado, con la Constitución, con la unidad nacional y con la soberanía nacional".