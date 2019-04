Rajoy: "Mi intención es ser el candidato si hay nuevas elecciones, soy un activo"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que su intención firme y "sin la más mínima duda" es "ser el candidato si hay nuevas elecciones" porque está convencido de que sería lo mejor para el PP. "He llegado a la conclusión de que soy un activo", ha asegurado sobre su contribución al partido. "Si no, no me presentaría. No soy tan irresponsable", ha apostillado.

Rajoy, que se ha descrito como "un líder independiente capaz de mantenerse en situaciones difíciles", ha afirmado que tampoco se le ha "pasado por la imaginación" renunciar: "Si renunciara yo, deberían renunciar el segundo, el tercero y el cuarto", ha opinado.

Rajoy ha recordado que "el peor momento fue el verano del año 2012", cuando tuvo que aprobar una subida de impuestos. En el extremo contrario, confiesa "la satisfación de haber superado esa terrible etapa de la economía española". "Me reconforta", ha reconocido, y asegura tener "la conciencia tranquila" porque no acepta presiones ni intereses particulares de nadie, ante lo que ha puesto como ejemplo su decisión de no pedir el rescate para España cuando otros que "andan por ahí ahora" querían que se solicitara.

El líder del PP ha descartado categóricamente cualquier comparación entre la situación de su partido y lo que le sucedió a UCD, empezando porque la formación que lideró Adolfo Suárez era una suma de partidos. "El PP tiene una ventaja que otros no tienen: que existe de hace 40 años. Es un partido que ha perdido muchas elecciones y ha ganado otras", ha dicho.

Rajoy ha reconocido que sabía que su partido iba a tener "un resultado muy malo" el pasado 20 de diciembre. "Era consciente de que teníamos que ir a un Gobierno de coalición y de que iban a aperecer nuevos actores en la política española", ha dicho. No obstante, de los resultados interpreta que "lo que pidió la gente no fue un cambio, es un pacto".

"Las encuestas, a veces aciertan y otras no. Por fortuna, estoy acostumbrado a estas cosas", ha valorado el jefe del Ejecutivo, para quien "lo importante es que la gente de tu partido este conforme con lo que haces", ha comentado.