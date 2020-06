Rajoy tacha de "tomadura de pelo" la moción de censura: "No tiene otro motivo que los afanes del señor Sánchez"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que la moción de censura presentada por el PSOE no tiene otro motivo que "los afanes" de su líder, Pedro Sánchez, que sigue empeñado en "enmendarle la plana a los electores" porque no le dieron la confianza en las urnas.

En el debate de la moción de censura, Rajoy ha recalcado además que, con esta "temeraria iniciativa", Sánchez se convertiría en el "mandado" de otros, los partidos que le apoyen, lo que significa, según el propio diccionario, en el encargado de hacer un trabajo para el que no tendrá poder de decisión.

El presidente del Gobierno ha subrayado que la moción de censura del PSOE contra él es en definitiva una "tomadura de pelo" de los socialistas, que incurren en "pura contradicción" cuando dicen que su iniciativa es "de Estado" y luego tienen los apoyos que tienen.

"Le ha faltado razón en la forma y en el fondo"

Rajoy ha comenzado su réplica al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acusando al número tres del PSOE de hacer un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad. "Le ha faltado razón en la forma y en el fondo, en una moción impulsiva e impetuosa", ha criticado.

En su primera intervención que ha abierto el debate Ábalos ha reprochado a Rajoy que no haya tenido "la decencia política de por lo menos, dimitir", una intervención que en la que Rajoy considera que "ha hecho todo lo que ha podido salvo dos cosas: tener razón y convencernos". "Menos mal que antes de tomar ninguna decisión ya tenían recolectadas las 84 firmas de sus diputados", ha dicho con ironía el presidente.

Ha criticado al PSOE por hacer una visión "libre, interesada y manipulada" de la sentencia de Gürtel, que no tiene "ni una línea de condena al Gobierno y al PP". El presidente del Gobierno ha espetado al secretario de Organización del PSOE que no puede acudir al Congreso "a mentir" y afirmar que la sentencia del caso Gürtel condena al PP y al Gobierno cuando nada de eso se recoge en la resolución judicial. "Si la sentencia es toda la base de la moción ya pueden retirarla, salvo que se inventen otra", ha dicho Rajoy en su respuesta al dirigente socialista.

"La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran, tampoco a ninguna persona que en este momento sea militante del Partido Popular", ha señalado Rajoy. Ha insistido en que la Audiencia Nacional únicamente ha considerado al PP responsable civil a título lucrativo, lo que "supone por definición que éste no tienen ningún conocimiento de los hechos delictivos".

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?", ha interpelado Rajoy al dirigente socialista tras recordar a los socialista que nadie está libre de corrupción. "Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción?. Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?, ha ironizado Rajoy.

Rajoy ha ironizado sobre el "daño" que él y su Ejecutivo hacen a España cuando se crean medio millón de empleos al año, 570.000 desde la anterior moción de censura, de Podemos, y le ha preguntado al PSOE si este es el daño del que quiere librar a los españoles. En su réplica al socialista, Rajoy ha destacado la recuperación económica que se ha producido con su Gobierno tras recibir de los socialistas un país en la "ruina" y ha señalado que "nadie se cree estos aspavientos de España negra" que hace el PSOE para "intentar justificar lo injustificable" con su moción de censura.

El jefe del Ejecutivo ha advertido al PSOE de que "nada en esta vida es gratis", ha achacado la caída de la bolsa y que se haya disparado la prima de riesgo a la moción de censura de Pedro Sánchez, quien -ha dicho- ha bastado que hablara para que "todo se llenara de luces rojas".

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?"

Según Rajoy, "todo tiene un precio y las irresponsabilidades también" y, si sólo con hablar de un eventual nuevo Gobierno, Sánchez ha conseguido que "se encendieran todas las alarmas" sin tomar ni una medida, se ha preguntado "qué no conseguirían tomándolas".

Ha finalizado su primera intervención en el debate señalando que éste es un "intento inútil" de justificar "bajo una falsedad" lo que no es más que "una exaltación del no es no" de Pedro Sánchez, que aprovecha "cualquier resquicio" y "cualquier atajo" para "asaltar el poder". Es en suma, ha añadido, "oportunismo al servicio de una ambición personal".

Rajoy ha ironizado sobre el hecho de que los socialistas llamen a esto una "respuesta firme, serena, constitucional y de Estado", una definición que "suena bien" hasta que se conocen los apoyos con los que quiere contar el PSOE. Y es entonces, ha señalado, cuando la moción se convierte en "una pura contradicción, un imposible lógico y una tomadura de pelo".

Segunda intervención de Rajoy

En su segunda respuesta a Ábalos, Rajoy ha aprovechado para recordar a los socialistas las numerosas ocasiones en que sus dirigentes han rechazado pactar con los independentistas, cuyo apoyo necesitan ahora para que salga adelante su moción. Rajoy incluso ha citado frases textuales de algunos destacados socialistas, incluido el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que ha defendido la moción en el pleno y quien, según el presidente, dijo: "los independentistas no pueden ser aliados nuestros ni en una moción de censura". "Fin de la cita, señor Ábalos", ha afirmado Rajoy.

Además de esas palabras, Rajoy ha recordado cuando el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afirmó: "Si no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con los independentistas ni por activa ni por pasiva, en Extremadura nos matan".

Las palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, cuando aseguró que Sánchez no podía ser presidente con el "permiso de los partidos independentistas de Cataluña"; y de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien tras las elecciones reconoció que con 84 diputados los españoles habían mandado al PSOE a la oposición, han sido otras de las frases que ha recordado Rajoy.

Incluso ha recurrido a las afirmaciones del expresidente Felipe González cuando dijo que "un gobierno Frankenstein, como diría Rubalcaba, no sería bueno ni posible". También se ha apoyado Rajoy en las palabras del socialista Josep Borrell, quien aseguró que "nadie tiene en la cabeza un Gobierno con el señor Tardá y el señor Rufián, no hay nada que hablar con ellos; y en las del diputado Rafael Simancas, quien afirmó que no contemplaba una alternativa que implique un pacto "implícita o explícitamente" con los independentistas. "Perdón, señor Simancas", ha dicho Rajoy al diputado socialista sentado en su escaño durante el debate de la moción de censura de su partido.

El presidente ha llegado a recordar cuando el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, admitió que confió en Sánchez para percatarse después que era "un bluff", y que el socialista José Bono también consideró que gobernar con 84 diputados era una "impostura". Declaraciones que le han servido a Rajoy para constatar hoy que la moción de censura es fruto de "los afanes de Sánchez", que quiere ser presidente y le "urge", y esas urgencias -según el jefe del Ejecutivo- son la causa de que haya actuado con "prisas" y sin medir las consecuencias de sus decisiones.

Rajoy responde a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha acusado al líder del PSOE de carecer de un proyecto para España y de ser "pura ambigüedad táctica". A Sánchez, ha dicho Rajoy, "le urge denigrar la realidad española para hacerse indispensable", y también le ha acusado de "magnificar hasta el delirio la incorrupción del Gobierno" para "fundamentar su iniciativa purificadora".

En suma, ha dicho Rajoy, Sánchez "necesita un dragón para poder presentarse como un San Jorge" y por eso presenta un programa "increíble" y "deforma la realidad a su conveniencia".

Además Rajoy ha bromeado con que Pedro Sánchez esté dispuesto a mantener los Presupuestos del Estado elaborados por el PP si llega al Gobierno y ha ironizado con que lo hace por petición de uno de sus apoyos en la moción, pero no se ha referido al PNV sino a Podemos, partido que los ha calificado de "estafa".

"Soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña monstruosidad, puede ser una pesadilla", le ha dicho Rajoy a Sánchez en su réplica al candidato socialista, en la que ha jugado con la expectación sobre el voto del PNV y que éste dependa de que el PSOE sostenga los PGE, que contienen importantes inversiones para Euskadi.

El presidente le ha acusado al líder socialista de buscar apoyos "con desesperación" y estar dispuesto para ello a mantener las cuentas para 2018 elaboradas por el PP, contra los que votó en el Congreso con un "no, de los de 'no es no'", ha bromeado.

Rajoy ha añadido que de hecho el sostenimiento del Presupuestos para 2018 es el "único" punto del programa de gobierno que Sánchez tendría que haber presentado ante el Congreso para lograr su confianza.