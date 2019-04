Rajoy: "Me importa Cataluña y me preocupo de los problema de los catalanes"

DESAFÍO INDEPENDENTISTA | ACTO DEL PP CATALÁN

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su esperado discurso en Barcelona subrayando su preocupación por Cataluña y agradeciendo la labor del PP catalán. "Conozco cataluña sé lo que pasa, me importa, me preocupo y me ocupo de los problemas de los catalanes", ha dicho Rajoy, arrancando el primer aplauso de los militantes del PP en el acto que clausura en Barcelona.