Rajoy encarga informe sobre las consecuencias de no llevar al Tribunal Constitucional el texto catalán

Este informe será solicitado formalmente hoy por el Consejo de ministros, según ha informado el propio Rajoy en una conversación informal con los periodistas que cubren su tercera visita a Latinoamérica y en la que ha dicho que ha quedado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en reunirse próximamente.

En la declaración que ayer realizó en Lima junto al presidente peruano, Ollanta Humala, antes de trasladarse a Santiago de Chile, Rajoy ya se refirió a esa declaración de soberanía aprobada esta semana por el Parlamento catalán para asegurar que "no sirve para nada" e insistir en que el Gobierno aplicará siempre la ley En esa línea, el Gobierno está convencido de que la declaración no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no es necesario recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC).

Pero Rajoy desea que sean los servicios jurídicos del Estado los que determinen si eso es así y estudien con detalle si el hecho de que ahora el Gobierno no presente un recurso al TC podría tener alguna consecuencia en el discurrir futuro de esa declaración.

Es decir, que lo que Rajoy desea es que se elimine cualquier tipo de duda al respecto, Él, según ha asegurado a los periodistas, está muy tranquilo ante esta situación y, tal y como ha venido reiterando desde que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se volcó en defender el derecho a decidir de los catalanes, ha asegurado que va a actuar siempre con la Constitución y la ley en la mano.

Rajoy ha comentado en diversas ocasiones que sabe cuál es su responsabilidad como presidente del Gobierno y que no va a hacer dejación de las mismas, y esa posición es la que reafirma después de que el Parlamento catalán haya aprobado la declaración. Su posición, con serenidad y sin estridencias, se la trasladará a Mas en la próxima reunión que mantengan en el Palacio de la Moncloa. Aún no hay fecha cerrada para ese encuentro, pero ambos hablaron del mismo durante la conversación que mantuvieron el pasado 8 de enero en Girona con motivo de la inauguración del tren de alta velocidad a esa ciudad y a Figueres.

Lo que sí concretaron es que se verán una vez que se celebre la audiencia del Rey a Artur Mas, cuya fecha está también por concretar. De acuerdo con lo que dijo ayer en su declaración en Lima, Rajoy seguirá apostando por la convivencia y el diálogo, pero aplicará siempre la ley. Un camino en el que espera seguir contando con el apoyo del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.