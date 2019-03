Rajoy: "En las elecciones está en juego seguir avanzando o retroceder"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que es "plenamente consciente de la importancia" de las elecciones generales del 20 de diciembre, una cita en la que, según ha dicho, los españoles tendrán que decidir entre "avanzar" o "retroceder". A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, ha subrayado, España ya no es un país que se "desmorona" sino "otro erguido y decidido a avanzar". Así se ha pronunciado durante su intervención en el foro ABC, un acto al que ha asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina; el presidente del Congreso, Jesús Posada; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; o la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros.

"Soy plenamente consciente de la importancia de estas elecciones. Está en juego que esta recuperación incipiente se fortalezca y se consolide o que volvamos a la etapa de las ocurrencias y las frivolidades. Está en juego seguir avanzando o retroceder; crecer o volver a lo que dejamos atrás", ha aseverado, para añadir que no ve en el panorama político "ninguna otra fuerza política capaz" de llevar a buen término ese reto.

Sin mencionar a otras formaciones que se han identificado con las clases medias, como Ciudadanos, Rajoy sí ha dicho que el PP ya ha demostrado que lo es, porque ha sabido desde el Gobierno crear empleo, bajar impuestos y busca lo que une a los españoles, y porque les guía "la moderación y no el dogmatismo". Rajoy se ha comprometido a que mientras él sea jefe del Ejecutivo velará por el cumplimiento de la ley y estará dispuesto al diálogo, "pero no para romper la soberanía nacional", y trabajará para "recomponer la fractura que se ha abierto en el seno de la sociedad catalana". "Pero no perderé ni un minuto de mi tiempo en tratar de dar satisfacción a quien tiene como único norte la deslealtad y la desobediencia a las leyes", ha subrayado.

"Cuando estamos en vísperas electorales se vuelve a poner de moda un clásico de la política", como es que los partidos hablen y prometan "el cambio", ha argumentado. "El cambio de Gobierno, claro", ha añadido para defender después el cambio que ha experimentado ya España de la mano del Partido Popular.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que el PP ha ganado "claramente" las dos elecciones de ámbito nacional que se han celebrado esta legislatura -europeas y municipales-, y ha continuado afirmando que "con ese aval" acuden ahora a las urnas para ofrecer "un proyecto de futuro". Un proyecto que trabajará, ha garantizado, por una España mejor cohesionada, con unos servicios públicos sostenibles y bien financiados, que "dará la batalla" por la formación de los jóvenes y el sistema educativo, y que se esforzará por bajar los impuestos "todavía más". En cualquier caso, la prioridad del PP -ha indicado- seguirá siendo la lucha contra el paro y seguir creando empleo, y ha considerado que su partido es el único también que puede llegar a ese "horizonte" de 20 millones" de empleados.