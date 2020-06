Rajoy, sobre el desafío soberanista: "El Estado tiene que reaccionar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que ante el alcance del desafío soberanista catalán, "saltándose la ley" y actuando contra la Constitución y el Estatuto de Cataluña "lógicamente el Estado tiene que reaccionar" y la respuesta que se está dando "no puede ser otra que la tomada", ya que se está actuando "con sensatez, moderación y proporcionalidad".

Rajoy ha hecho esta declaración en los pasillos del Congreso, tras contestar a preguntas de la oposición en el pleno de control, donde ha tenido un encontronazo con el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien ha llegado a pedir al presidente que saque "sus sucias manos" de las instituciones catalanas.

"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo ha pedido "una rectificación" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que también ha instado a que "cumpla la ley" y dé "marcha atrás" a un reto independentista que ha calificado de "disparate que no conduce a parte alguna". La ley, ha insistido Rajoy, "se tiene que cumplir" y a partir de ahí se puede hablar. "Pero que nadie cuente conmigo para liquidar la unidad de España y la soberanía nacional; para eso no me dedico a la vida política", ha advertido.