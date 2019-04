Rajoy defiende la postura del gobierno alemán sobre Puigdemont: "Su planteamiento ha sido modélico"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que "las decisiones de los tribunales de Justicia se respetan y acatan". En una rueda de prensa conjunta con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, Rajoy ha sido preguntado por Carles Puigdemont y la decisión de la justicia alemana.

"El planteamiento del Gobierno alemán ha sido modélico. Han dicho que no tienen porqué entrar en un tema que, como gobierno, no le corresponde porque eso es un asunto judicial. El comportamiento del gobierno alemán me ha parecido propio de una nación europea de las clásicas y de las de primera", ha añadido Rajoy.

Por otro lado Rajoy, ha instado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a explicar su amenaza de hacer caer a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y ha confiado en que en este asunto se aplique el "sentido común" y se resuelva pronto.

Rajoy ha respondido de esta forma en la conferencia de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Argentina a la exigencia de Rivera de que releve a Cifuentes por la polémica sobre su máster o, de lo contrario, apoyará una moción de censura contra ella.

Ante la pregunta de qué va a hacer tras esa amenaza, ha dicho que no sabe si es tal o una advertencia, pero en todo caso, ha subrayado que Rivera "debería explicar por qué lo hace". Pero no ha querido entrar en el fondo del asunto y ha señalado que este tema tiene su lugar "donde está residenciado", entre los partidos políticos. "Y espero que se resuelva a la mayor celeridad posible y con el mayor sentido común posible, que falta hace", añadió. Respecto a si piensa relevar a Cifuentes, Rajoy señaló que era un asunto sobre el que ya había respondido.