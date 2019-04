Rajoy aboga por "eliminar las barreras de hecho" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres

Durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una pregunta del diputado de ERC Joan Tardá sobre si cree que la legislación garantiza la igualdad real entre hombres y mujeres, Mariano Rajoy ha comenzado su intervención condenando "de la manera más enérgica y rotunda la violencia contra las mujeres que, sin duda alguna, es el exponente más cruel de la falta de igualdad".

Para el presidente del Gobierno, no es un problema de leyes sino "de eliminar las barreras de hecho" y, en este sentido, ha mostrado su convencimiento de que se están dando pasos "en buena dirección". "No tengo ninguna intención de darle lecciones de nada, si quiere modificar algunas leyes dígalo y estamos dispuestos a considerarlo", ha dicho el presidente del Gobierno, quien ha reprochado a Tardá no haber sido capaz de aportar "ni una sola idea, más que la queja permanente".

Para Rajoy, el Gobierno está haciendo "las cosas mejor", se está mejorando: "Trabajemos juntos para mejorarlo, pero no utilicemos cualquier día o cualquier oportunidad para criticar al Gobierno".

En la intervención, el diputado de ERC ha recordado que el 8 de marzo "se conmemoran los derechos de las mujeres tengan vulva o pene" y ha lamentado que España sea el segundo Estado de la Unión Europea con mayor paro femenino y con una brecha salarial superior al 20 por ciento. "No nos den lecciones de nada, deberían reconocer que no han sido capaces de enterrar el franquismo sociológico, por eso es un problema de leyes; sería un gesto bueno y políticamente sincero que hoy lo reconociera -que la discriminación de la mujer es todavía un problema de leyes-".