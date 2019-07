Vox culpa al "comunity manager de verano" del lenguaje para atacar a Rivera tras publicar un polémico tuit contra el líder de Ciudadanos este miércoles. Pero ¿Quién es esa persona? Es que que gestiona la cuenta de twitter del partido. Una figura que se ha vuelto imprescindible. Es muchas veces el que marca el debate político y no sólo en las redes.

Trabajan detrás, en la sombra. El partido político marca la estrategia a seguir y ellos lanzan el mensaje en las redes sociales. Son los community manager de la política.

La voz oficial del partido, los que escriben lo que vemos en las redes sociales. Se trata de un trabajo un poco arriesgado, pues si no se juega una buena estrategia en redes "un tuit puede hacer que un partido se venga arriba o puede hacer que se convierta en un foco mediático desafortunado", explica el experto en comunicación política Jorge Santiago.

De esta forma, no se puede dejar la estrategia y discurso de un partido político en manos de una persona una persona que no es profesional en el tema. Esto es ,precisamente, lo que ha ocurrido con Vox, que culpa de la polémica al "becario" de verano de las redes sociales, aunque desde el partido no quieren hablar sobre su estrategia.

Estos expertos trasladan el mensaje, pero siempre hay un responsable político que tiene que dar el visto bueno, "los que son de alto voltaje tienen un consentimiento por parte de los altos cargos", asegura Eduardo muñoz, responsable de las redes sociales del PSOE. Sin embargo, no es la primera vez que miembros de Vox hacen saltar las redes.