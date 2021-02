Quién es José Manuel Pérez Tornero próximo presidente de RTVE tras la etapa de Rosa María Mateo

José Manuel Pérez Tornero, el nuevo presidente de RTVE tras un acuerdo de pacto entre las formaciones de PSOE y PP. Es catedrático y experto en programación educativa y cultural. Durante su comparecencia en el Congreso ha defendido la independencia de la corporación: "Entiendo que la radiotelevisión pública por mandato constitucional depende del Estado, depende directamente de las Cortes, tiene que tener su independencia profesional, y creo que es compatible con la misión que se le encomienda en toda la legalidad", aseguró.

Pérez Tornero también apuesta por una consolidación, según sus palabras, "necesaria", de una nueva imagen de Radiotelevisión Española, para que sea "más pluralista, que cumpla un servicio y que se identifique con las necesidades de los ciudadanos, haciéndolo con transparencia y con honestidad", así explicaba el nuevo presidente de RTVE cómo será para este medio la nueva etapa que se presenta tras la salida de Rosa María Mateo.

Curriculum nuevo presidente RTVE

Pérez Tornero es ahora el nuevo presidente de RTVE, fue el quinto mejor puntuado en el concurso. Es periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, también fue director de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB). Y de EduMediaLab, laboratorio dedicado a investigar sobre innovación en periodismo, comunicación y educación.

El nuevo presidente tiene 67 años, es doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille y doctor en Comunicación por la UAB. Se licenció por la faculta de Ciencias de la Comunicación y obtuvo el Premio Extraordinario de Periodismo. También es licenciado en filología hispánica.

Durante su trayectoria profesional ha sido director programas culturales y educativos en el ámbito público y privado y asesor de diversos organismos tanto en España como en el extranjero. En TVE, desarrolló la TV Educativa (RTVE y el Ministerio de Educación) siendo creador del programa 'La Aventura del Saber', que se emite desde 1990.

"Creo que porque no nos hemos dado cuenta y no hemos tenido el coraje de saber que la educación es todo, que se aprende en un programa de entretenimiento, en un programa de ficción y que la educación debería ser una transversal que asumiese cualquier programa", aseguraba Tornero, quién añadía que si se tuviera en cuenta eso, "dedicaríamos tantos recursos a los programas formales de entretenimiento como a los no formales".