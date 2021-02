El Congreso aprueba la renovación de la cúpula de RTVE

Finalmente ha habido acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo de RTVE y la votación en el Congreso ha salido adelante. Con 276 votos emitidos los 6 consejeros elegidos han salido adelante con 249 votos a favor y 10 votos en blanco.

La renovación de la cúpula de RTVE ha comenzado con la votación celebrada hoy en el Congreso y para la cual se necesitaban dos tercios de los votos de la cámara. Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV han alcanzado un acuerdo.

Los Consejeros de RTVE serán:

José Manuel Pérez Tornero (será elegido el Presidente de la Corporación)

Elena Sánchez Caballero

José Manuel Martín Medem

María Carmen Sastre Bellas

Jenaro Castro Muiña

Juan José Baños Loinaz

La renovación de la dirección de la radiotelevisión pública lleva pendiente desde junio de 2018. Ciudadanos ya avanzó que no participará en la votación porque no comparte que no se haya escuchado la decisión del Comité de Expertos que seleccionó a 20 de entre los 94 candidatos que se presentaron al concurso público para la elección de la nueva dirección de RTVE.