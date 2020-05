¿Qué pasaría si no se prorroga el estado de alarma?

El Gobierno prepara la cuarta prorroga del estado de alarma pero ¿qué pasaría si no se prorroga? Sin prórroga del estado de alarma durante la crisis del coronavirus, el Gobierno insiste en que no tendría herramientas para restringir la circulación. Desde el Ejecutivo Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha insistido sobre la necesidad de prorrogar el estado de alarma durante la crisis del coronavirus. "El estado de alarma es imprescindible. Ha funcionado eficazmente y es imprescindible en esta fase tan compleja en la que no hay que perder el respeto al virus. Si no está vigente, vamos a ir a una situación caótica".

El PP se opone

Pablo Casado, líder de PP, ha sido tajante sobre la posibilidad de apoyar una cuarta prórroga del estado de alarma durante la crisis del coronavirus. "El Gobierno chantajea. El estado de alarma ya no tiene sentido. Ni sus socios le apoyan", afirma Pablo Casado, líder del PP, que dice que el Ejecutivo central actúa con "falta previsión y falta el respeto".

La llamada de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al líder de la oposición tampoco ha surtido efecto. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, en rueda de prensa ha hablado sobre la negativa del PP a apoyar una nueva prórroga del estado de alarma en la crisis del coronavirus.

"En las comunidades en las que está gobernando, el PP necesita este instrumento así como lo necesita el Gobierno. Estamos hablando de un plan de desescalada nacional para garantizar los derechos de los españoles, pero también hace falta un plan asimétrico que se ajuste a las necesidades de cada territorio. ¿Se puede el PP abstener? No, porque ya está gobernando y está gestionando esta pandemia en coordinación con el Gobierno de España".

Los socios de Gobierno dan la espalda

Por medio de un comunicado ERC ha adelantado que votará en contra de la nueva la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados esta semana, al considerar que "no es el mecanismo adecuado" durante la crisis del coronavirus. Dice la formación independentista en su escrito que "la centralización ha sido un error". Y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) todavía no se ha pronunciado al respecto. No sabe si votar a favor, en contra o decidirá abstenerse.

¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma permite limitar movimientos de personas e intervenir "locales de cualquier naturaleza" como comercios o los hospitales privados. Está regulado por el artículo 116 de la Constitución española y desarrollado mediante ley orgánica del 1 de junio de 1981.

Con el decreto de alarma es posible limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. También practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados".

La declaración del estado de alarma debe llevarse a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados.

Si no se logra la aprobación de Congreso, el Gobierno debería plantear una nueva fórmula o legislación para mantener las medidas de desescalada que limitan la circulación de personas.