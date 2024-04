Vicente Vallés sobre las opciones de Sánchez: "Quién sabe si convocará elecciones"

El presentador y director de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha acudido a 'El Hormiguero' después de una tarde bastante 'movida'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que está meditando dimitir por los "ataques" hacia su esposa, Begoña Gómez. Sobre las opciones de Sánchez, Vicente Vallés ha señalado que "quién sabe si convocará elecciones".

"La tarde se ha complicado más con la carta del presidente del Gobierno", ha comenzado relatando. Ha querido detallar que "la realidad es que no suele ser habitual que un presidente haga esto. No tanto que escriba una carta dirigida a los ciudadanos sino que comunique a los ciudadanos que tiene que reflexionar y que dentro de unos días nos dirá cual es el producto de esa reflexión. Yo creo que no hay un caso parecido".

Vicente Vallés "no sabe" en qué "va a quedar esto". "Hay muchas opciones que se abren de aquí al lunes. Puede que no pase nada tras una reflexión y que decida quedarse, que decida una cuestión de confianza ante el Parlamento y seguir adelante, quién sabe si convocará unas elecciones, que ya lo hizo". Podría también "convocar elecciones presentándose o que las convoque sin presentarse. Caben muchas opciones".

Considera "que estamos en 4-5 días en una situación de país en el limbo con un presidente que no sabe si después de el lunes va a seguir siéndolo. Y no solo no lo sabe sino que nos dice a nosotros que no lo sabe. Esto es una novedad. Normalmente los presidentes que tienen esa duda anuncian lo que han decidido sin previamente decirte que lo están pensando".

"Hoy el presidente se ha centrado mucho en los sentimientos. Es verdad que sentimientos forzados por una situación difícil que es el hecho que ha habido una denuncia ante un juzgado y ese juzgado haya abierto unas diligencias previas, que pueden acabar en nada absolutamente". "Luego hay un aspecto ético" en el asunto de la mujer de Sánchez. Vallés explica que "va más allá de las cuestiones judiciales que es donde el familiar de un alto cargo debe hacer un determinado tipo de cosas o no". Si es ilegal o no "lo tendrá que decidir un tribunal". "Yo no me atrevo a decir que eso sea ilegal".

Sobre los efectos de la carta de Pedro Sánchez, el presentador de Antena 3 Noticias remarca que "hay varios efectos". "No digo que él quiera que se produzcan todos los efectos pero hay varios efectos". El primero de ellos "de hecho ya se ha producido: que se está hablando más de la carta que de el problema judicial de su esposa. Es un efecto que no sé si es el que buscan pero es un efecto lógico". "Luego hay un efecto de cierre de filas en torno al presidente por parte de los suyos que le han apoyado y de rechazo a la oposición", ha explicado.

Asimismo, Vicente Vallés señala que "estamos a 2 semanas de las elecciones catalanas y mes y medio de las europeas. Aquí hay mucho en juego. Inevitablemente una carta cómo esta con una decisión pendiente que se deriva al lunes en medio de unas elecciones catalanas, haya sido voluntario o no, tendrá o no un efecto electoral".

Denuncia de Manos Limpias sobre Begoña

Tras ser preguntado por la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, Vicente Vallés esgrime: "No me atrevo a decir qué recorrido puede tener". "No me atrevo a decir qué recorrido puede tener" No soy tan experto en materia judicial para decir eso. Es más, tenemos la experiencia en múltiples casos de que un juez opina una cosa y otro opina una cosa diferente. Los propios de Manos limpias lo han podido comprobar porque hubo una denuncia contra ellos, fueron condenados, recurrieron al Supremo y el TS les absolvió. Es muy difícil saber qué va a ocurrir aquí", ha apuntado.

"Supongo que se llamará a personas para que presten declaración. Es verdad que ha ocurrido algo no muy habitual: que es que el juez tome esta decisión de abrir las diligencias sin haber pedido información a la Fiscalía. Es lo más habitual, no es que esté obligado necesariamente a hacerlo pero sí suele ser lo habitual", ha espetado Vallés.

Caso Pegasus

El director de Antena 3 Noticias 2 también ha abordado el caso Pegasus, el caso de las escuchas al teléfono de Pedro Sánchez y otros tres ministros. "No hemos sabido nunca que había en esos teléfonos móviles que pudiera ser tan importante como para ser capturado por alguien que lo quisiera conocer. Tampoco hemos sabido muchas cosas de las relaciones con Marruecos, de quien el parlamento Europeo dijo textualmente que se sospechaba de, no solamente del espionaje en España, sino también en Francia o en Bélgica. De hecho no se sabe. Aquí el caso se había cerrado, para tranquilidad del Gobierno, y ahora se reabre, entiendo que para la intranquilidad del Gobierno".

