El exvicepresidente segundo Pablo Iglesias Turrión ya no es el 'Coletas'. Hoy ha sorprendido a todos con su cambio de imagen: el exlíder de Unidas Podemos se ha cortado su célebre coleta, con la que saltó a la fama y con la que siempre se le ha conocido. El nuevo corte de pelo del exvicepresidente del Gobierno llega solo días después de que dejase de forma oficial la política tras el mal el resultado de su partido en las elecciones de Madrid.

El diario La Vanguardia ha publicado las primeras fotos de un Pablo Iglesias sin coleta. Según este periódico, el exvicepresidente ya había comentado hace un año el deseo de cambiar su imagen forma drástica, si bien al final optó por el recogido de moño. En la noticia, Iglesias lee un libro de Pedro Vallín, autor de la exclusiva: '¡Me cago en Godard!: Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre'.

En el libro, el autor carga contra "el elitismo condescendiente del establishment cinematográfico europeo, en los dogmas que identifican las películas estadounidenses con la derecha y en el mal llamado "placer culpable". Porque es absurdo sentirse un aliado del imperialismo por disfrutar de una película palomitera (o sentirse mejor persona por dormirse frente a una mala película indie)".

Cambio de opinión

"No me la pienso cortar mientras la alopecia me respete. Mientras tenga pelo llevaré coleta", reconoció Iglesias hace unos años. Sin embargo, ha sido acabar su carrera en política y el exlíder de Unidas Podemos ha cambiado de look diciendo adiós a todo un símbolo político.

Tras los resultados de las elecciones del 4 de mayo Madrid, Pablo Iglesias compareció en la sede de Unidas Podemos en Pueblo Nuevo, donde explicó a los medios su decisión de dejar su carrera política. "Cuando los resultados son los que son y que te hayan convertido en un chivo expiatorio hacen que tu papel se vea limitado, uno tiene que tomar decisiones sin contemplaciones: dejo todos mis cargos, dejo la política institucional", explicó Iglesias.