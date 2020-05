Fase 1 desescalada: ¿Por qué Madrid no pasa a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus?

En los últimos días, el paso o no de la Comunidad de Madrid de la fase 0 a la fase 1 de desescalada ha centrado la polémica sobre el desconfinamiento por coronavirus. Isabel Díaz Ayuso habría dejado entrever a principios de semana que la región que preside no estaba preparada para el cambio de fase, aludiendo a que no tenía prisa.

Sin embargo, este miércoles, tras la reunión con su socio de Gobierno Ignacio Aguado, la postura de la comunidad cambió y por la tarde anunció que se pediría el paso a la fase 1 de desescalada de las medidas de confinamiento por coronavirus. Esto abrió una división interna que acabó con la renuncia este jueves de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien se negó a firmar el informe que se debía mandar a Sanidad para justificar que la región cumplía los requisitos exigidos para cambiar de fase. Finalmente, dicho informe fue remitido en la noche de este jueves sin firma.

Estos criterios, cuyo cumplimiento son evaluados por un comité de expertos de identidad desconocida, son mayoritariamente sanitarios. Tras el análisis, en la tarde de este viernes, Salvador Illa ha comunicado a la Comunidad de Madrid que no los cumple y, por tanto, este lunes seguirá en la fase 0 de la desescalada del coronavirus.

Criterios médicos

Los criterios para pasar a la fase 1 de la desescalada por coronavirus depende en su mayoría de los hospitales. Cada comunidad autónoma que quiera pasar de etapa tiene que garantizar en un plazo máximo de cinco días que disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote de la enfermedad.

Además, se recomienda a las comunidades que mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada, tomando como referencia el que había en los momentos álgidos de la pandemia. Es importante que se realice una reorganización, reforzando la atención primaria y salud pública, ya que tendrán un papel clave en la detección precoz de nuevos casos.

Otros criterios

Los demás criterios no son tan medibles como los señalados anteriormente e incluyen, entre otros, la incidencia acumulada, es decir, los casos por 100.000 habitantes notificados en los últimos 14 días. También se tiene en cuenta la capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas, los sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica, de identificación y contención rápida de fuentes de contagio potenciales; la capacidad de la atención primaria y hospitalaria; y los mecanismos para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva.

Tras evaluar todos estos parámetros, la Comunidad de Madrid tendrá que esperar al próximo 25 de mayo para intentar cambiar de fase.