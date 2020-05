Dimite Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de Madrid, tras la solicitud de pasar a la fase 1 de la desescalada del coronavirus el 11 de mayo

Más información Sanidad tiene 48 horas para decir qué comunidades pasan a la fase 1 de la desescalada del coronavirus

Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de Madrid, ha presentado su dimisión, una decisión que llega horas después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada del coronavirus.

La renuncia es más que llamativa al llegar un día después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitara a Sanidad pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo, entendiendo que cumplen con los requisitos exigidos por Sanidad.

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido nombrar viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 al director del Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA, Antonio Zapatero, que será el encargado, además, de diseñar el nuevo plan de Residencias de Mayores. La Dirección General de Salud Pública queda bajo su mando, como ha explicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Zapatero, hasta ahora jefe de Medicina Interna del Hospital deFuenlabrada, fue uno de los máximos responsables del Hospital temporal de la Comunidad de Madrid en IFEMA, como recuerda el gobierno regional.

Ayuso asegura que no ha podido hablar con Yolanda Fuentes

Isabel Díaz Ayuso ha explicado que aún no ha "tenido ocasión de hablar" con la ya exdirectora de Salud Pública, Yolanda Fuentes.

"No he tenido ocasión de hablar con ella. Yo estaba cerrando una reunión para analizar la situación actual, cómo nos vamos a enfrentar en las proximas semanas. Hoy es un día bueno para nosotros. Hemos reorientado la consejería de sanidad con informes sobre el 'paciente covid' que ha pasado por IFEMA, estamos haciendo un estudio de la epidemia", ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Al frente de todo vamos a poner a Antonio Zapatero, que dirigió el hospital de IFEMA. Dirigirá la estrategia de la epidemia. 4000 personas han pasado por sus manos y ha obrado este milagro con gran profesionalidad", destaco Ayuso sobre Antonio Zapatero.

"Sinceramente no he hablado con ella. No he tenido ocasión de preguntarle. La verdad es que mi intención era reestructurar este área y potenciar la salida del Covid con personas como Zapatero. Es una decisión que no se toma en media hora la que he decidido con esta reestructuración. Quiero reorientar la conserjería y estoy agradecida a las personas que vienen y dejan sus responsabilidades públicas", ha asegurado Ayuso.

Discrepancias entre Aguado y Ayuso en la petición de la fase 1

La decisión de la Comunidad de Madrid de solicitar a Sanidad acceder a la fase 1 de la desescalada del confinamiento del coronavirus, "con mucha prudencia" y "con medidas protección individual a través de mascarillas", como indicaron Fuentes del Gobierno regional, dejó en evidencia las discrepancias entre Ayuso e Ignacio Aguado.

Y es que, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el líder regional de Ciudadanos sostuvo que la región está preparada para pasar a la fase 1 ya que tiene "un sistema sanitario robusto".