Pujalte: "Mi actividad privada es absolutamente transparente y aprobada por el Congreso"

El parlamentario del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha confirmado en Espejo Público su relación laboral con Llorente SA después de que el diario El País contara que tanto él como Federico Trillo, recibieron pagos de una constructora de obra pública por un trabajo de asesoría siendo diputados del PP. Pujalte asegura que en el momento que empezó a asesorar al consejero delegado, la compañía estaba muy endeudada por la crisis y tenía que vender activos. Para realizar ese asesoramiento asegura que pidió la aprobación del Congreso. "Las facturas están en regla, los ingresos declarados y hay compatibilidad con mi actividad en el congreso. Todo se hace en el marco legal", zanja el popular.



En su papel en la compañía privada cuenta que le daban papeles de la empresa que él estudiaba y sobre los que daba su opinión. "No tenían valor ninguno, salvo para la configuración de la decisión del consejo de administración. Nunca acompañé al señor Armedo a ninguna reunión, ni representé a Collosa en ningún sitio", sostiene.



Dice ser constiene de que siempre que aparece que un diputado tiene otra actividad se abre un debate sobre compatibilidad o incompatibilidad, pero sostiene que en su caso, más del 90% de los votos del Congreso le autorizaron a hacerlo. "Yo siempre he tenido pluriempleo, cuando era estudiante trabajaba para pagarme los estudios, fui funcionario de la cámara mientras realizaba otra actividad privada y daba clase en la Universidad. Practicar el pluriempleo es absolutamente normal, el planteamiento de si los diputados podemos tener otra actividad es un debate que siempre se plantea", declara Pujalte.



No va a demandar a nadie ni se siente ofendido por nadie. El parlamentario insiste en que su actividad privada es absolutamente transparente y ha puesto a disposición de los periodistas su declaración de la renta que enviará por FAX a todo aquel que se la solicite.



Sobre la investigación de la Agencia Tributaria al exministro Rodrigo Rato, asegura que Rato es su amigo y ve cierta confusión en las informaciones que se han dado. "Seguirá siendo mi amigo independientemente de lo que ha sucedido", mantiene. Pujalte quiere formar su opinión cuando conozca todas las informaciones pero se separa del tema matizando que él no estoy en el listado de los 715 y no ha regularizado ningún activo en su vida.

Sobre el controvertido término de regularización o amnistía fiscal con el que no se acaban de poner deacuerdo en el PP, él lo define como amnistía pero pagando impuestos y transparente, "ya que todos los bienes son conocidos".