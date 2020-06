Puigdemont niega discrepancias entre el Ministerio de Interior y los Mossos

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha negado este sábado que haya "discrepancias" entre las versiones que dan el Ministerio del Interior y los Mossos d'Esquadra sobre las investigaciones policiales de los atentados terroristas y ha asegurado que "la coordinación es magnífica".

En declaraciones a los periodistas tras firmar en el libro de condolencias en el Ayuntamiento de Barcelona, Puigdemont ha afirmado que "no hay discrepancia", aunque ha insistido en que "aún no vamos a dar por desarticulado el comando" de los atentados de La Rambla y Cambrils (Tarragona).

"La versión policial la tienen que dar los Mossos y el departamento de Interior, pero aún no se han detenido a algunos elementos vinculados a la acción criminal. No vamos a dar aún por desarticulado el comando", ha dicho. En este punto, ha apuntado que "igual el ministro no se ha expresado bien" y ha reiterado que "no hay discrepancia" entre la versión de la Generalitat y la del Gobierno del Estado. En esta línea, ha insistido en que "la coordinación es magnífica y la información fluye" entre las dos administraciones sobre las investigaciones policiales.