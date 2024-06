Puigdemont ve "escandaloso" que Sánchez someta una nueva financiación en Cataluña a la investidura de Illa

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, está presente en las negociaciones para elegir a un candidato al Parlament tras las elecciones catalanas. Aunque no lo hace de forma presencial, el expresidente catalán ha seguido de cerca toda la campaña electoral y, ahora también lo hace con las negociaciones.

Puigdemont considera que es un "escándalo en todos los sentidos" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga depender una nueva financiación para Cataluña a la investidura en del candidato socialista Salvador Illa.

La financiación catalana es la clave para muchos partidos. Esquerra ya avisó de que este asunto sería determinante para apoyar al candidato del PSC a la investidura para presidir la Generalitat.

Sin embargo, Puigdemont considera que supeditar la financiación a la investidura de Illa es un movimiento "de chantaje" parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Es decir, que sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo, sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el Govern en Cataluña al precio que sea", destaca.

Puigdemont: "Es un escándalo"

El líder de Junts, que también anunció que se presentaría a la investidura de Cataluña, se ha pronunciado en su cuenta de 'X' sobre la financiación singular catalana que ofrece el jefe del Ejecutivo.

"La noticia de que el PSOE ofrece una financiación singlar si se apoya a un gobierno presidido por su candidato a Cataluña es un escándalo en todos los sentidos, y el presidente Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que lo han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas.

¿Cree que la financiación que los catalanes merecemos depende de si el candidato de su partido es investido presidente? ¿Toda la injusticia que sufrimos, todo el dinero que se va, toda la falta de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora se debe a que su partido no preside la Generalitat? ¿Cómo explica, si no, el bajísimo nivel de ejecución de los presupuestos generales del Estado en Cataluña? ¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclamamos un trato que no nos merecemos? Es decir, que sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo —de lo contrario, se nos habría atendido mucho antes— sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno en Cataluña al precio que sea.

Cataluña necesita un concierto económico propio no como concesión para que gobiernen unos u otros, sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlament y lo ha ratificado en diferentes elecciones. El dinero que Cataluña necesita es el dinero que se va y no vuelve; el dinero que permite al gobierno español invertir en Madrid por encima de lo presupuestado. El dinero que genera la riqueza económica de Cataluña y los impuestos que pagan trabajadores y empresarios de Cataluña.

Jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido me parece inmoral. Quienes pensamos en todos los catalanes hace años que denunciamos la injusticia; quienes piensan en el partido sólo se acuerdan de las injusticias cuando los afectados son ellos, sea porque la víctima de la persecución judicial es de la familia, sea porque su partido quiere gobernarlo todo: en Barcelona pactando con el PP y en Cataluña ofreciendo acabar con una injusticia sólo si se hace presidente al candidato de su partido.

Los próximos presupuestos generales del Estado deben hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo debe mirarse con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado -nuevo modelo de financiación- te lo quitan por otro -no ejecución de las inversiones presupuestadas-. Y ya avisamos de cuáles eran las condiciones", escribe Carles Puigdemont en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

La advertencia de Puigdemont: "Ya avisamos de cuáles eran las condiciones"

El partido de Carles Puigdemont decidió apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una serie de condiciones, entre ellas, la aprobada ley de amnistía. Además de calificar de "escándalo" sus palabras sobre la financiación 'singular' para la región, le pide al presidente responder a algunas preguntas si quiere seguir en La Moncloa.

"El presidente Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que lo han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas", escribe Puigdemont.

También advierte de cara a los Presupuestos Generales del Estado que los analizarán detalladamente porque "lo que te dan por un lado, te lo quitan por otro". Y recuerda cuáles eran las condiciones del partido político para apoyar al PSOE en la investidura.

El PP denuncia "corrupción política"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, critica la propuesta de una financiación singular para Cataluña, calificándola de "corrupción política" y acusando al PSOE de "pagar por votos" para mantener al presidente Sánchez en el cargo.

"Si nosotros supiésemos que alguien ha pagado a un señor que va a votar 50 euros por su voto, lo llamaríamos corrupción política, ¿verdad? Y cuando pagas vía financiación autonómica para conseguir unos votos, ¿cómo lo llamamos?", ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en 'Cope'.

Bravo considera un sistema de financiación injusto para el resto de españoles porque algunas comunidades se quedan "en peores condiciones".

"¿Esa es la propuesta de Sánchez? ¿Esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país? Yo creo que cualquiera, ustedes mismos, personas que salgamos a la calle, hemos decidido un sistema solidario, lo establece así el artículo 31 de la Constitución: Contribuyen más los que más tienen", ha zanjado.

