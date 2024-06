Esquerra insiste en la financiación singular como condición para negociar la investidura

La portavoz de ERC, Raquel Sans, pone de nuevo sobre la mesa las condiciones de su partido para negociar una investidura. "Quien no quiera hablar de que los impuestos que generamos en Cataluña los podamos recaudar en Cataluña y los podamos destinar a las necesidades de la gente de este país no hace falta ni que no busque", ha asegurado en la rueda de prensa de esta mañana.

Sans se pronuncia, así, en la línea de la secretaria general de su partido. Fue el pasado sábado cuando Marta Rovira intervino de forma telemática en un acto de campaña en Barcelona y reivindicó "la soberanía fiscal" para Cataluña. "Quien tiene que entender que este es el primer paso que necesitamos para movernos es el señor Pedro Sánchez", advertía Rovira.

Los republicanos se mantienen firmes en los tres ejes que marcaron su campaña electoral para las elecciones catalanas: referéndum, financiación singular y fortalecimiento de los servicios públicos y la lengua catalana. "Los 20 diputados de ERC tienen un valor, que nadie de por sentado nuestros votos. No hay miedo a una repetición electoral si no nos ofrecen estas cuestiones", ha incidido la portavoz del partido.

Salvador Illa pide "humildad" en las negociaciones

Un día después de queRoviradejara claras las exigencias de Esquerra, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, reclamaba "humildad". Fue durante el mitin de los socialistas ayer en Lleida, cuando Illa remarcó la importancia de tener "paciencia" y de "tocar los pies en el suelo" en las negociaciones postelectorales.

Hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostraba una vez más el apoyo del partido a Illa. "Tranquilidad, respeto y confiemos en los compañeros del PSC para llevar a cabo el mandato de los electores: abrir una nueva etapa de acuerdos entre diferentes y prosperidad para Cataluña", ha declarado.

Junts insiste en investir a Puigdemont

El candidato de Junts a los comicios europeos, Toni Comín, ha criticado al primer secretario del PSC que siga insistiendo en "respetar" el resultado de las urnas. "Solo hace falta tener esperanza en que Salvador Illa será lo suficientemente humilde para entender que no tiene mayoría para ser presidente", ha señalado.

"El bloque independentista tiene 59 diputados y el unionismo progresista 48", ha asegurado Comín. Y en referencia al llamamiento a la "humildad" de Illa, el candidato de Junts ha ironizado: "Las matemáticas son unas grandes aliadas de la humildad, porque te obligan a reconocer la realidad tal y como es".

