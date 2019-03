PSOE y Podemos votarán en contra a la resolución independentista, mientras Ciudadanos lo reflexiona

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que apoyará el recurso que el Gobierno tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento de Cataluña aprueba el próximo lunes la resolución que da inicio al proceso de independencia.

Sánchez ha recalcado que el PSC va a votar en contra de esa resolución porque "vulnera los derechos y las libertades de los catalanes", porque está planteando "romper con el orden constitucional, con la legalidad democrática y plantear una iniciativa contraria al Estatuto de Cataluña".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha garantizado que los once diputados de Catalunya Sí que es Pot votarán en bloque el próximo lunes en el Parlament y no apoyarán ni la declaración de independentista de Junts pel Sí y la CUP ni la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Iglesias ha anticipado la postura que los once parlamentarios de la coalición, en la que participan Podemos e ICV, adoptarán en la votación de la resolución y en el primer debate para ver si Mas es investido.



Ante la posibilidad de que haya diputados que se salgan de la disciplina de voto, Iglesias ha asegurado: "En ningún caso. El voto de Catalunya Sí que es Pot será un voto de grupo. Lo hemos dicho muchas veces".

Albert Rivera, por su parte, ha dicho que C's está reflexionando si merece la pena participar en la votación de la resolución independentista el próximo lunes en el Parlament catalán y ha emplazado a otros partidos a que hagan lo mismo. "Tenemos que tomar una decisión que todavía no hemos tomado", ha dicho Rivera y ha añadido: "sería bueno, igual que hemos presentado un recurso de amparo y la voluntad de ir juntos al Tribunal Constitucional, que otros grupos se plantearan si vale la pena o no votar esa resolución".

En conferencia de prensa, Rivera se ha referido así al debate el próximo lunes en el pleno del Parlament catalán de la resolución independentista pactada entre Junts pel Sí y la CUP, después de que ayer el Tribunal Constitucional acordara por unanimidad dejar que se debata. Rivera ha señalado que el grupo parlamentario de Ciudadanos tendrá que reunirse para preparar el pleno del lunes, porque "el contenido de la moción es muy grave" y es necesario "tomar una decisión" respecto a lo que C's hará en esa sesión plenaria.

En opinión de Rivera, la "gravedad" de la moción "merece una reflexión" sobre la posición de PP, PSC y Ciudadanos en el pleno del próximo lunes.