El PSOE pide la dimisión de Ábalos, última hora en directo: el exministro deberá entregar el acta en las próximas horas

En una rueda de prensa en la sede del PSOE la portavoz de la formación, Esther Peña, ha señalado que han decidido pedir su acta a José Luis Ábalos aunque "no está investigado ni señalado ni imputado ni su nombre figura en la investigación". "No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos".

Pero, a pesar de todo, la Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho, para añadir que el PSOE espera que esa entrega del acta por parte de Abalos "se produzca en las próximas 24 horas" y así se lo han "comunicado".

Peña se ha mostrado convencida de que Abalos actuará "en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista" y "el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio" exministro.