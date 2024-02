Citan a declarar a Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama del caso Koldo

José Luis Ábalos mantiene ese pulso con el PSOE y no entrega su acta de diputado por el caso Koldo. Pasa al Grupo Mixto. Koldo García, ex asesor del antiguo ministro de Transportes, fue detenido bajo el marco de una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia de Covid-19. En las últimas horas el PP y Ciudadanos han llevado a la Fiscalía Europea el caso por posible malversación de fondos europeos.

Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama está citado este miércoles a declarar. Los otros dos grandes nombres del caso son Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Este martes ha trascendido que el ex asesor de Ábalos, además de cobrar como chófer del exministro y como asesor, tenía una pensión por incapacidad permanente. Koldo llegó a participar en varias competiciones después de recibir la incapacidad.

Armengol, "indignada" tras ser preguntada sobre su responsabilidad

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha mostrado "indignadísima" tras ser preguntada sobre una posible responsabilidad política en el caso Koldo. Ella era presidenta de Baleares por aquel momento. "Me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que en España se morían muchísimas personas al día", ha relatado indignada la expresidenta balear.

Armengol asegura sentirse "muy contenta" por que el PSOE "no se haya puesto de perfil" y haya defendido la "tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción". "Quiero recordar que era un momento de emergencia donde no había material sanitario y los profesionales no tenían protección suficiente, al igual que la ciudadanía", ha esgrimido.

Ábalos se ha atrincherado tras pasar al Grupo Mixto: "No puedo acabar con mi carrera política como corrupto cuando soy inocente". En su comparecencia, el exministro ha querido defender su "honorabilidad", ha insistido en que no está implicado en ninguna causa y ha lamentado no haber estado acompañado por su partido. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha señalado.

