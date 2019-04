Pedro Sánchez reúne a su ejecutiva por sorpresa, aunque no cambia su posición para la investidura

El previsible acuerdo de Partido Popular y Ciudadanos sería insuficiente para que la investidura de Rajoy salga adelante. Necesita otros apoyos y todas las miradas se dirigen hacia el PSOE. Los socialistas insisten en que votarán "no" al candidato del PP, pero algunos dirigentes del partido ya hablan de "la posibilidad de cambiar su voto, si Rajoy no lo consigue la próxima semana". Pedro Sánchez ha reunido este lunes a su ejecutiva.

Esta, ha sido una reunión por sorpresa de casi dos horas. Según fuentes socialistas no se ha planteado el cambio de postura del PSOE, sino que simplemente se han marcado las lineas del discurso de Pedro Sánchez de cara a la sesión de investidura.

La presión sobre el PSOE crece para poder formar gobierno. Aunque en Farraz no hay movimiento, este lunes se han vuelto a escuchar algunas voces que insinúan que el PSOE debería abstenerse si Rajoy fracasa. Pero la dirección ha vuelto a decir que "no es no" y que nadie ha hecho ninguna petición formal para convocar un comité general.

La otra opción, que Pedro Sánchez mire a su izquierda y forme gobierno con Podemos. Alberto garzón la sigue viendo viable pero reconoce que el PSOE de momento se niega, porque ahora es el turno de Rajoy, dicen, quizá también, a la espera de lo que digan las urnas dentro de un mes en las elecciones vascas y gallegas.