El PSOE prohíbe regalos de más de 60 euros y limita gastos de representación

El PSOE ha hecho público este sábado su nuevo Código Etico que exige "honradez" a sus afiliados y cargos y que incorpora compromisos muy concretos para todos sus cargos: no podrán recibir regalos de más de 60 euros, tendrán que informar sobre dietas y gastos de representación, cuya cuantía se limita, y deberán viajar haciendo uso siempre de la tarifa "más económica".

Estas medidas están recogida en el Código Ético presentado por los socialistas en el Foro Ciudadano sobre 'Limpieza y Calidad Democrática'. Al concluir su intervención en su inauguración, el secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha sido el primero en firmar la declaración de adhesión que deberán suscribir todos los cargos públicos y orgánicos del PSOE y los cargos institucionales del partido, aunque no sean militantes.

Además, el nuevo código fija la actuación del partido ante la implicación de socialistas en procedimientos judiciales: desde ahora, los imputados deberán dar cuentas ante los órganos del partido, que podrán tomar medidas en función de los hechos y su gravedad, o de lo contrario serán suspendidos de militancia. Y, en cualquier caso, se exigirá la dimisión del socialista ante la apertura de juicio oral.

El código requiere a todos los afiliados del partido "una voluntad irreductible de mantener una conducta íntegra como exigencia inherente a la pertenencia al partido" y establece que el comportamiento ético de los cargos públicos tiene que estar "centrado en la honradez como virtud personal".

Pero, además, incorpora normas concretas. Así, en el capítulo de la política de obsequios, asegura que creará un registro de regalos que será custodiado por la gerencia del partido. Los cargos socialistas no podrán recibir regalos de más de 60 euros y acumular obsequios procedentes de la misma persona, organismo o empresa por más de 100 euros al año. Si reciben un regalo que no cumpla estos requisitos tendrá que ser devuelto en un plazo de cinco días o, cuando no sea posible, integrado en el patrimonio de la Administración o donado a una entidad sin ánimo de lucro.

También exigirá información sobre las dietas y gastos de representación -que no podrán superar los 600 euros a la semana o los 1.500 euros al mes-- y la obligatoriedad de viajar con la tarifa "más económica".

Y señala que los cargos públicos se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, u otros "delitos graves". Además, por primera vez, incluye el compromiso de los cargos públicos y orgánicos a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los anteriores delitos.

También establece que los expresidentes del Gobierno o de comunidades autónomas que tengan "una actividad profesional continuada y retribuida" que no tenga que ver con su condición de exjefe de Ejecutivo deberán renunciar de manera "automática" a los "beneficios y percepciones salariales inherentes" al cargo institucional que han desempeñado. Según fuentes socialistas, esta medida no se aplicará con carácter retroactivo.