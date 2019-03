El PSOE apoya a "La Tercera Vía" para buscar una salida dialogada en Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y sus antecesores en el cargo Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia han dado hoy su respaldo a la asociación "La Tercera Vía" en su meta de encontrar una solución dialogada para frenar la deriva soberanista en Cataluña.

"La Tercera Vía: diálogo y acuerdo", que se fundó en septiembre de 2014 en Barcelona como una entidad plural y apartidista, se ha presentado en la sede de la Fundación Diario Madrid en puertas de las elecciones del 27 de septiembre para extender su mensaje en favor del entendimiento entre Cataluña y España.

"He venido a apoyar un movimiento político que reivindica lo mejor de la política. No se pueden construir fronteras donde nunca las ha habido", ha proclamado Sánchez en declaraciones a los periodistas antes del acto.

El secretario general ha reclamado "tender puentes" en vez de optar por "la confrontación y la negación del adversario" y ha tildado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de ser un "irresponsable político" por "fracturar a catalanes contra catalanes y a catalanes contra españoles" y "aislar" a Cataluña.

A juicio de Sánchez, se está a tiempo de una tercera vía y "hay tiempo de sobra para llegar a acuerdos" frente al mensaje de los independentistas de que es tarde.

"No son los dueños del tiempo", les ha recriminado Sánchez, quien ha llamado a la movilización el 27S para "decir no a Mas". Ha reiterado que "Cataluña no es Mas y España no es Rajoy" y ha reivindicado una "Cataluña mejor en una España diferente".

Rubalcaba también ha abogado por una vía alternativa "al independentismo que quiere romper con España y el inmovilismo de Rajoy". Con este acto, ha subrayado Rubalcaba, se pretende que "los ciudadanos de Cataluña sepan que en Madrid hay mucha gente" que quiere hablar y encontrar una solución para seguir juntos.