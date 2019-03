El PSOE acepta la decisión de Griñán y la desvinculan del caso ERE

REACCIONES A LA DIMISIÓN DE GRIÑÁN

Los socialistas han aceptado la decisión de Griñán y también la desvinculan del escándalo de los ERES. No lo tienen tan claro sus socios de Izquierda Unida, pero han anunciado que no plantearán problemas: seguirán gobernando con Susana Díaz. Los populares reclaman elecciones, aunque este cambio llegue cuando aún no tienen un candidato a la presidencia de la Junta.