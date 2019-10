El FC Barcelona también se ha pronunciado sobre la sentencia del 'procés' con un comunicado titulado 'La prisión no es la solución' en el que asegura que "del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy porque la cárcel no es la solución". "La resolución del conflicto pasa exclusivamente por el diálogo político. Por eso el Club pide a los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación".