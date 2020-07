Los presos etarras se niegan a abandonar la banda a cambio de su libertad

El colectivo de presos de ETA (el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos o EPPK) ha emitido un comunicado a través del diario Gara, en el que anuncia su intención de "incidir" en el "camino político abierto" por la izquierda abertzale, que lo harán a través de acciones políticas, con "iniciativas" que mostrarán su "punto de vista", mediante un "compromiso serio y práctico" y con el fin de "dar una velocidad adecuada al proceso que necesita Euskal Herría".



En el citado texto, en el que no se refieren a ETA en ningún momento, ni tampoco rechazan la violencia, critican al Gobierno por enviar "representantes" a las "puertas de las celdas" para ofrecer "beneficios penitenciarios" a cambio de "firmar tal o cual texto", u opciones de salir de la cárcel a cambio del "arrepentimiento político" y de dejar el colectivo de presos. Algo que califican de "chantaje a los presos" y aseguran que el Gobierno pretende exhibirlos como "trofeos conseguidos en un safari".



Tras advertir de que España y Francia no les "darán nada por voluntad propia y gratis", el citado colectivo de presos de ETA insiste en que se implicarán en el nuevo recorrido político. "Incidiremos en él, cómo no", exclaman y tienden la mano a los "exiliados políticos" a los que dicen sentir "muy cerca". Además, muestran su "ilusión" de cara a la movilización del próximo 8 de enero en Bilbao y reclaman activar todas las "fuerzas acumuladas" para lograr sus reivindicaciones tradicionales, la "amnistía y la autodeterminación".



OFRECEN OPCIONES DE SALIR A LA CALLE

También se refieren a la actuación del Gobierno español en las cárceles para asegurar que "con frecuencia" tienen a los "representantes del Gobierno al lado de las puertas de estas celdas" en que están presos, "haciendo tal o cual propuesta u oferta, además de chantajes y amenazas". "Andan llamando a la puerta, preso a preso, ofreciendo beneficios penitenciarios y opciones de salir a la calle si se firma tal o cual texto", afirman en el comunicado.



Frente a esta aptitud de ofrecerles "opciones de salir de la cárcel y de aliviar" su "modo de vida a cambio de dejar EPPK, dar paso al arrepentimiento político y dejarles exhibirnos como trofeos conseguidos en un safari", el colectivo recuerda a España y Francia que sus "principios y dignidad" les impiden aceptar ese camino. Sin embargo, afirman que cuando dan esta respuesta "el empeoramiento de las condiciones es automático".



Tras recordar que su objetivo sigue siento la amnistía y la autodeterminación, el colectivo de presos reclama a ambos gobiernos que apuesten también por el proceso democrático. "No nos darán nada por voluntad propia y gratis", ha admitido.



PIDEN CONTRAPARTIDAS



Igualmente, han considerado "urgente" la excarcelación de los presos etarras con enfermedades graves, así como la de aquellos que han cumplido la condena, y han pedido "acabar con el aislamiento y ser reagrupados en Euskal Herria, dueños de nuestros derechos".